Бриатнские СМИ объявили бойкот Джонсону

В Великобритании, ведущие СМИ объявили бойкот премьер-министру Борису Джонсону после того, как журналистов отдельных медиа не пустили на брифинг, посвященный торговым переговорам с ЕС. Об этом сообщает The Guardian, пишет "112 Канал".

Один из помощников Бориса Джонсона, первый старший советник по связям с общественностью Ли Каин запретил присутствовать отдельным журналистам на мероприятии, которое проводилось в канцелярии премьера на Даунинг стрит, 10. Инцидент произошел в фойе здания, когда журналистов из списка приглашенных попросили встать на одной стороне ковра, а тем, кого не желали пускать, сказали остаться на другой стороне. В частности, отказ получили представители таких медиа, как Mirror, HuffPost, PoliticsHome, Independent и других.

Когда Каин сказал репортерам из этого перечня покинуть помещение, остальные журналисты в знак протеста также решили уйти, чтобы не позволять канцелярии Джонсона выбирать, кто будет информировать общественность о правительстве.

Среди тех, кто в знак солидарности отказался от участия в правительственном брифинге, были Лаура Куэнсберг из BBC, Роберт Пестон из ITV, а также политические журналисты из Sky News, Daily Mail, Telegraph, Sun, Financial Times и Guardian.

Как сообщал портал "Комментарии", лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин опубликовал "секретный" план правительства по Brexit и обвинил консерваторов и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона



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