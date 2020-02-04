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Бриатнские СМИ объявили бойкот Джонсону

Советники Джонсона не хотели пускать нелояльных журналистов на брифинг

сегодня, 08:19
Автор:

• Наталья Шевченко

Бриатнские СМИ объявили бойкот Джонсону

В Великобритании, ведущие СМИ объявили бойкот премьер-министру Борису Джонсону после того, как журналистов отдельных медиа не пустили на брифинг, посвященный торговым переговорам с ЕС. Об этом сообщает The Guardian, пишет "112 Канал". 

Один из помощников Бориса Джонсона, первый старший советник по связям с общественностью Ли Каин запретил присутствовать отдельным журналистам на мероприятии, которое проводилось в канцелярии премьера на Даунинг стрит, 10. Инцидент произошел в фойе здания, когда журналистов из списка приглашенных попросили встать на одной стороне ковра, а тем, кого не желали пускать, сказали остаться на другой стороне. В частности, отказ получили представители таких медиа, как Mirror, HuffPost, PoliticsHome, Independent и других. 

Когда Каин сказал репортерам из этого перечня покинуть помещение, остальные журналисты в знак протеста также решили уйти, чтобы не позволять канцелярии Джонсона выбирать, кто будет информировать общественность о правительстве. 

Среди тех, кто в знак солидарности отказался от участия в правительственном брифинге, были Лаура Куэнсберг из BBC, Роберт Пестон из ITV, а также политические журналисты из Sky News, Daily Mail, Telegraph, Sun, Financial Times и Guardian.

Как сообщал портал "Комментарии", лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин опубликовал "секретный" план правительства по Brexit и обвинил консерваторов и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона


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Источник: https://112.ua/mir/v-velikobritanii-vedushhie-smi-obyavili-boykot-dzhonsonu-posle-togo-kak-neloyalnyh-zhurnalistov-ne-pustili-na-brifing-524429.html
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