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Британия запретит бензиновые и дизельные транспортные средства

С 2035 года в Британии будет запрещена продажа новых бензиновых и дизельных транспортных средств

сегодня, 07:59
Автор:

• Наталья Шевченко

Британия запретит бензиновые и дизельные транспортные средства

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон  заявил, что с 2035 года в его стране будет запрещена продажа новых бензиновых и дизельных транспортных средств. Об этом пишет DW. 

Объявленный план британского премьера предусматривает запрет на продажу новых бензиновых и дизельных авто на пять лет раньше, чем Лондон обещал ранее. Кроме того, Джонсон хочет распространить действие этого запрета и на продажу гибридных машин. 

Джонсон призвал другие страны присоединиться к Великобритании и взять на себя обязательство стать климатически нейтральными к 2050 году. 

К реализации этой цели уже согласилась присоединиться британская авиационная отрасль, в частности организация Sustainable Aviation, в состав которой входят лондонский аэропорт "Хитроу", авиаперевозчики British Airways и EasyJet, авиапроизводители Airbus и Boeing, а также производитель двигателей Rolls-Royce. 

В тоже время, в организации по охране окружающей среды упрекают авиационную отрасль в очковтирательстве, утверждая, что компании хотят достичь климатической нейтральности основном за счет поддержки "зеленых" проектов, как восстановление лесов и развитие возобновляемых источников энергии.

Как сообщало издание "Комментарии", в Британии вступил в силу закон, который полностью исключит выброс производственных испарений в атмосферу к 2050 году. Такие планы чрезвычайно амбициозные, но решающие для защиты планеты в интересах будущих поколений.


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Источник: https://www.dw.com/uk/%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%
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