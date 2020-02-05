Британия запретит бензиновые и дизельные транспортные средства

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 2035 года в его стране будет запрещена продажа новых бензиновых и дизельных транспортных средств. Об этом пишет DW.

Объявленный план британского премьера предусматривает запрет на продажу новых бензиновых и дизельных авто на пять лет раньше, чем Лондон обещал ранее. Кроме того, Джонсон хочет распространить действие этого запрета и на продажу гибридных машин.

Джонсон призвал другие страны присоединиться к Великобритании и взять на себя обязательство стать климатически нейтральными к 2050 году.

К реализации этой цели уже согласилась присоединиться британская авиационная отрасль, в частности организация Sustainable Aviation, в состав которой входят лондонский аэропорт "Хитроу", авиаперевозчики British Airways и EasyJet, авиапроизводители Airbus и Boeing, а также производитель двигателей Rolls-Royce.

В тоже время, в организации по охране окружающей среды упрекают авиационную отрасль в очковтирательстве, утверждая, что компании хотят достичь климатической нейтральности основном за счет поддержки "зеленых" проектов, как восстановление лесов и развитие возобновляемых источников энергии.

Как сообщало издание "Комментарии", в Британии вступил в силу закон, который полностью исключит выброс производственных испарений в атмосферу к 2050 году. Такие планы чрезвычайно амбициозные, но решающие для защиты планеты в интересах будущих поколений.

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