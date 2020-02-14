В Британии будут лишать недвижимости, если она куплена нечестным путем

В Британии упрощена процедура привлечения к ответственности действующих и бывших чиновников, в частности из Украины и России, за приобретение элитной недвижимости за "грязные" деньги, пишет "Немецкая волна".

Кроме того, предметом расследования также может стать также обучение детей или лечение на территории Великобритании.



Также с 1 января в Великобритании вступил в силу закон "Об уголовных финансах", который значительно облегчает правоохранительным структурам Великобритании процесс конфискации имущества, происхождение которого не объяснено (unexplained wealth orders, UWO). Закон "Ордера на имущество невыясненного происхождения" является его продолжением и детализацией.

Согласно закону, британские правоохранители могут начать расследование в случае подозрения, что какие-то активы стоимостью от 50 тыс. фунтов стерлингов были приобретены "политически значимыми лицами" (PEP - politically exposed person) на средства из непонятных источников. В частности, через подставных лиц, на деньги из оффшорных компаний или за наличку неизвестного происхождения", - отмечает издание.

Действие закона распространяется и на связанных с этими "политически значимыми лицами" людей, в частности на родственников и помощников.

После конфискации имущество, "чистота" приобретения которого вызвала сомнения, может перейти "в бюджет британской короны или в другую страну, если она докажет, что средства на это имущество были добыты незаконным путем, то есть покажет судебное решение относительно определенного лица и его участия в коррупционных схемах".

Как сообщало издание "Комментарии", украинская власть будет адекватно конфисковывать имущество государственных российских компаний в Украине в рамках обеспечения своих интересов в результате кражи украинских активов в оккупированном в марте Крыму

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