Британия представила новую миграционную систему

Правительство Великобритании планирует после завершения переходного периода после выхода из Евросоюза (Brexit) изменить миграционную систему. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что согласно новой системе граждане Евросоюза будут рассматриваться аналогично гражданам из других стран, прибывших в Британию. По словам министра внутренних дел Прити Патель, это позволит привлечь в страну лучших мигрантов.

"Правительство хочет систему, основанную на баллах, которая учитывает различные факторы, такие как навыки и язык, при выдаче виз, что позволило бы людям работать в Великобритании", - говорится в сообщении.

Как сообщало издание "Комментарии", Великобритания после Brexit ужесточит правила приемадля трудовых мигрантов из Европейского союза. Страна хочет ввести иммиграционную систему на основе австралийской, которая будет запрещать любому мигранту из ЕС, который получает заработную плату меньше установленного уровня, приезжать в страну.

По новым правилам для получения британской рабочей визы трудовые мигранты из стран ЕС должны иметь зарплату не менее 23 тыс. фунтов стерлингов (около 27,7 тыс. евро) в год.

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