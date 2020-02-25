Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.02.2020

BTC/USD

9425.15

ETH/USD

253.15

LTC/USD

72.28

НБУ 25.02.2020

USD/UAH

24.57

EUR/UAH

26.67

RUB/UAH

0.38

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Великобритания Шотландских женщин обеспечат бесплатными средствами гигиены
НОВОСТИ Все новости

Шотландских женщин обеспечат бесплатными средствами гигиены

В Шотландии намерены сделать бесплатными гигиенические тампоны и прокладки

сегодня, 17:29
Автор:

• Сергей Медведев

Шотландских женщин обеспечат бесплатными средствами гигиены

На рассмотрение депутатов парламента Шотландии вынесен законопроект, который обеспечит бесплатный доступ к средствам гигиены для всех женщин. Ожидается, что народные избранники проголосуют в поддержку инициативы. Это сделает Шотландию первой страной в мире, которая таким образом позаботилась о своих гражданках.

Согласно законодательной инициативы, гигиенические тампоны и прокладки будут размещаться в общественных местах и станут доступными без оплаты. Стоимость подобного социального шага оценивают в 31,2 млн долларов.

Ранее в 2018 году Шотландия впервые в мире  обеспечила бесплатные санитарно-гигиенические товары в школах, колледжах и университетах. Теперь же предметы женской гигиены должны стать бесплатными в аптеках, молодежных клубах и других общественных местах.

Как сообщал портал "Комментарии", британские ученые опровергли миф о снижении защитных функций организма из-за чрезмерного увлечения гигиеническими процедурами. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...