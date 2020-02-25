Шотландских женщин обеспечат бесплатными средствами гигиены

На рассмотрение депутатов парламента Шотландии вынесен законопроект, который обеспечит бесплатный доступ к средствам гигиены для всех женщин. Ожидается, что народные избранники проголосуют в поддержку инициативы. Это сделает Шотландию первой страной в мире, которая таким образом позаботилась о своих гражданках.

Согласно законодательной инициативы, гигиенические тампоны и прокладки будут размещаться в общественных местах и станут доступными без оплаты. Стоимость подобного социального шага оценивают в 31,2 млн долларов.

Ранее в 2018 году Шотландия впервые в мире обеспечила бесплатные санитарно-гигиенические товары в школах, колледжах и университетах. Теперь же предметы женской гигиены должны стать бесплатными в аптеках, молодежных клубах и других общественных местах.

Как сообщал портал "Комментарии", британские ученые опровергли миф о снижении защитных функций организма из-за чрезмерного увлечения гигиеническими процедурами.

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