Шотландских женщин обеспечат бесплатными средствами гигиены

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На рассмотрение депутатов парламента Шотландии вынесен законопроект, который обеспечит бесплатный доступ к средствам гигиены для всех женщин. Ожидается, что народные избранники проголосуют в поддержку инициативы. Это сделает Шотландию первой страной в мире, которая таким образом позаботилась о своих гражданках.
Согласно законодательной инициативы, гигиенические тампоны и прокладки будут размещаться в общественных местах и станут доступными без оплаты. Стоимость подобного социального шага оценивают в 31,2 млн долларов.
Ранее в 2018 году Шотландия впервые в мире обеспечила бесплатные санитарно-гигиенические товары в школах, колледжах и университетах. Теперь же предметы женской гигиены должны стать бесплатными в аптеках, молодежных клубах и других общественных местах.
Как сообщал портал "Комментарии", британские ученые опровергли миф о снижении защитных функций организма из-за чрезмерного увлечения гигиеническими процедурами.
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