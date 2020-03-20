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Великобритания попросила медработников на пенсии помочь в борьбе с коронавирусом

Но власти Великобритании не учли, что у людей старше 65 лет высокий риск заболеть

20 марта 2020, 23:15
Автор:

• Антон Варанов

Великобритания попросила медработников на пенсии помочь в борьбе с коронавирусом

Сегодня, 20 марта, власти Великобритании отправили письма более чем 65 тысячам медицинских сотрудников, которые ранее работали в Национальной службе здравоохранения королевства, с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом Covid-19. Среди них большинство пенсионеров. Об этом сообщили в издании BBC.

Такие письма отправили Англия и Уэльс, а Шотландия обратилась с просьбой только к тем, кто уволился из сферы здравоохранения за последние 3 года. Также Великобритания планирует привлечь студентов медицинских факультетов для повышения квалификации на временной работе.

Кроме медицинских сотрудников, к участию в борьбе с коронавирусом привлекают учителей, полицию и людей из сфер фармацевтики, питания и доставки.

На момент публикации в Великобритании заболели коронавирусом 3983 человека, среди которых 177 умерли, а 65 выздоровели. Во всем мире заболели более 272 тысяч человек, из них 11300 умерли, а более 90 тысяч выздоровели.

Как сообщал портал "Комментарии", саммит Большой семерки решили провести онлайн в формате видеоконференции из-за распространения коронавируса.


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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-51969104
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