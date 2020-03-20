Великобритания попросила медработников на пенсии помочь в борьбе с коронавирусом

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Сегодня, 20 марта,
власти Великобритании отправили письма более чем 65 тысячам медицинских
сотрудников, которые ранее работали в Национальной службе здравоохранения
королевства, с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом Covid-19. Среди них большинство пенсионеров. Об этом
сообщили в издании BBC.
Такие письма отправили
Англия и Уэльс, а Шотландия обратилась с просьбой только к тем, кто уволился из
сферы здравоохранения за последние 3 года. Также Великобритания планирует
привлечь студентов медицинских факультетов для повышения квалификации на
временной работе.
Кроме медицинских
сотрудников, к участию в борьбе с коронавирусом привлекают учителей, полицию и
людей из сфер фармацевтики, питания и доставки.
На момент публикации в
Великобритании заболели коронавирусом 3983 человека, среди которых 177 умерли,
а 65 выздоровели. Во всем мире заболели более 272 тысяч человек, из них 11300
умерли, а более 90 тысяч выздоровели.
Как сообщал портал "Комментарии",
саммит Большой семерки решили провести онлайн в формате видеоконференции из-за
распространения коронавируса.
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