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Главная Новости Мир Великобритания "Я им обязан жизнью": Джонсон о врачах, лечащих его от коронавируса
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"Я им обязан жизнью": Джонсон о врачах, лечащих его от коронавируса

Премьер-министр Британии Борис Джонсон продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя гораздо лучше

сегодня, 15:51
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Я им обязан жизнью": Джонсон о врачах, лечащих его от коронавируса

Премьер Великобритании Борис Джонсон идет на поправку после того, как был госпитализирован в связи  с острыми симптомами коронавируса COVID-19.  Об этом передает издание "24 канал".

Главу правитетельства королевства уже перевели из реанимации и он даже сделал первое публичное заявление.

"Не могу найти слов благодарности. Я обязан им своей жизнью", - сказал Борис Джонсон, описывая свое отношения к врачам клиники.

Сейчас он находится в обычной палате и продолжает лечение. По словам медиков, глава правительства Великобритании уже идет на поправку и показывает значительный прогресс.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что королева Елизавета II обратилась в народу Британии в связи с коронавирусом.

Британская правительница сердечно поблагодарила всех, кто соблюдает карантин и не покидает дома без крайней необходимости.

"Вместе мы боремся с этой болезнью, и я хочу заверить вас, что если мы сохраним единство и решимость, то мы это преодолеем", - сказала королева.


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Источник: https://24tv.ua/boris_dzhonson_yakiy_dolaye_covid_19_kazhe_shho_zobovyazaniy_likaryam_zhittyam_n1316435
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