"Я им обязан жизнью": Джонсон о врачах, лечащих его от коронавируса

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Премьер Великобритании Борис Джонсон идет на поправку после того, как был госпитализирован в связи с острыми симптомами коронавируса COVID-19. Об этом передает издание "24 канал".
Главу правитетельства королевства уже перевели из реанимации и он даже сделал первое публичное заявление.
"Не могу найти слов благодарности. Я обязан им своей жизнью", - сказал Борис Джонсон, описывая свое отношения к врачам клиники.
Сейчас он находится в обычной палате и продолжает лечение. По словам медиков, глава правительства Великобритании уже идет на поправку и показывает значительный прогресс.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что королева Елизавета II обратилась в народу Британии в связи с коронавирусом.
Британская правительница сердечно поблагодарила всех, кто соблюдает карантин и не покидает дома без крайней необходимости.
"Вместе мы боремся с этой болезнью, и я хочу заверить вас, что если мы сохраним единство и решимость, то мы это преодолеем", - сказала королева.
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