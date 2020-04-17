Британская принцесса Беатрис отменила свадьбу. Отложить торжество на неопределенный срок пришлось из-за вспышки коронавируса в Великобритании. Об этом сообщает издание People.

Среди всех внуков королевы Елизаветы - 31-летняя Беатрис единственная, кто все еще не связал себя узами брака. Свадьба с итальянским бизнесменом Эдоардо Мапелли Моцци должна была стать одной из самых громких и пышных в этом году. Торжество откладывали до последнего. Даже хотели ограничиться церемонией поскромнее. Но в последний момент решили, что свадьбу таки придется отменить. При этом, сообщают источники с окружения принцессы, подготовку останавливать не будут. Как только ситуация стабилизируется, влюбленная пара выберет новую дату для того, чтобы пойти под венец.

Напомним, что церемония бракосочетания Беатрис и Эдоардо должна была состояться в Лондоне 29 мая. Пару должны были обвенчать в Королевской часовне в Сент-Джеймском дворце, а вечеринку хотели организовать в Букингемских садах. Здесь же свадьбу отгуляют, когда вспышка коронавируса утихнет. Менять место церемонии влюбленные отказались.

Сейчас многочисленное королевское семейство на самоизоляции. Каждый уединился в своем собственном имении. Близкие влюбленных уверены, паре под силу пережить подобные испытания, а их чувства смогут пройти проверку на прочность.

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