Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.04.2020

BTC/USD

7106.63

ETH/USD

171.02

LTC/USD

42.22

НБУ 17.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.68

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Великобритания Принцесса Беатрис отменила свадьбу
НОВОСТИ Все новости

Принцесса Беатрис отменила свадьбу

31-летняя британская принцесса Беатрис - единственная внучка королевы Елизаветы II, которая еще не сходила под венец.

сегодня, 09:59
Автор:

• Виолетта Комаровская

Принцесса Беатрис отменила свадьбу

Британская принцесса Беатрис отменила свадьбу. Отложить торжество на неопределенный срок пришлось из-за вспышки коронавируса в Великобритании. Об этом сообщает издание People.

Среди всех внуков королевы Елизаветы - 31-летняя Беатрис единственная, кто все еще не связал себя узами брака. Свадьба с итальянским бизнесменом Эдоардо Мапелли Моцци должна была стать одной из самых громких и пышных в этом году. Торжество откладывали до последнего. Даже хотели ограничиться церемонией поскромнее. Но в последний момент решили, что свадьбу таки придется отменить. При этом, сообщают источники с окружения принцессы, подготовку останавливать не будут. Как только ситуация стабилизируется, влюбленная пара выберет новую дату для того, чтобы пойти под венец. 

Напомним, что церемония бракосочетания Беатрис и Эдоардо должна была состояться в Лондоне 29 мая. Пару должны были обвенчать в Королевской часовне в Сент-Джеймском дворце, а вечеринку хотели организовать в Букингемских садах. Здесь же свадьбу отгуляют, когда вспышка коронавируса утихнет. Менять место церемонии влюбленные отказались. 

Сейчас многочисленное королевское семейство на самоизоляции. Каждый уединился в своем собственном имении. Близкие влюбленных уверены, паре под силу пережить подобные испытания, а их чувства смогут пройти проверку на прочность. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что коронавирусом переболел сын королевы Елизаветы - принц Чарльз. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://people.com/royals/princess-beatrice-officially-cancels-her-royal-wedding-in-may-amid-coronavirus/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...