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Британский премьер Борис Джонсон возвращается к работе после лечения от коронавируса

Борис Джонсон сегодня должен возглавить ежедневное правительственное совещание по чрезвычайному реагированию на COVID-19

сегодня, 11:24
Автор:

• Татьяна Веремеева

Британский премьер Борис Джонсон возвращается к работе после лечения от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возвращается к работе на Даунинг-стрит в понедельник, почти через месяц после того, как он получил положительный результат теста на COVID-19.

Заместитель британского премьера, министр иностранных дел Доминик Рааб, отметил, что социальное дистанцирование будет действовать еще некоторое время.

В начале вспышки болезни Джонсон выступал против жесткой изоляции, но затем изменил курс, когда прогнозы показали, что четверть миллиона человек могут умереть в Соединенном Королевстве.

После введения 23 марта режима полной изоляции его правительство столкнулось с критикой со стороны оппозиционных партий и некоторых врачей в связи с ограниченными возможностями Соединенного Королевства в области тестирования и отсутствием защитных средств для многих медицинских работников.

Число смертей, связанных с COVID-19 в больницах по всей Великобритании, выросло до 20 732, увеличившись на 413 за 24 часа, что является самым низким ежедневным ростом в этом месяце. Всего 25 апреля было проведено 29 058 тестов на коронавирус.

Исходя из этих статистических данных, Соединенное Королевство занимает пятое место в мире по числу погибших в результате коронавируса после Соединенных Штатов, Италии, Испании и Франции.

Ранее "Комментарии" писали, что премьер Великобритании Борис Джонсон идет на поправку после того, как был госпитализирован в связи  с острыми симптомами коронавируса COVID-19


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-idUSKCN2290IB?utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2QU59vmrzWnEXjjh_p5Dy_iBhkkZYnkpznLvMhBP9-whysw98LGZ3YVS8
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