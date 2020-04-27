Британский премьер Борис Джонсон возвращается к работе после лечения от коронавируса

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возвращается к работе на
Даунинг-стрит в понедельник, почти через месяц после того, как он получил
положительный результат теста на COVID-19.
Заместитель британского премьера, министр иностранных
дел Доминик Рааб, отметил, что социальное дистанцирование будет действовать еще
некоторое время.
В начале вспышки болезни Джонсон выступал против жесткой изоляции, но затем
изменил курс, когда прогнозы показали, что четверть миллиона человек могут
умереть в Соединенном Королевстве.
После введения 23 марта режима полной изоляции его правительство
столкнулось с критикой со стороны оппозиционных партий и некоторых врачей в
связи с ограниченными возможностями Соединенного Королевства в области
тестирования и отсутствием защитных средств для многих медицинских работников.
Число смертей, связанных с COVID-19 в больницах по всей Великобритании,
выросло до 20 732, увеличившись на 413 за 24 часа, что является самым низким
ежедневным ростом в этом месяце. Всего 25 апреля было проведено 29 058 тестов
на коронавирус.
Исходя из этих статистических данных, Соединенное Королевство занимает
пятое место в мире по числу погибших в результате коронавируса после
Соединенных Штатов, Италии, Испании и Франции.
Ранее "Комментарии" писали, что премьер
Великобритании Борис Джонсон идет на поправку после того, как был
госпитализирован в связи
с острыми симптомами коронавируса COVID-19.
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