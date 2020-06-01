В Великобритании поддержали массовые протесты против расизма в США

В Лондоне и других крупных городах Британии в выходные прошли митинги, которые стали актом солидарности с массовым протестом против политики расовой нетерпимости в результате убийства американскими полицейскими чернокожего гражданина США Джорджа Флойда. Об этом сообщает издание Deutche Welle.

Так, демонстранты вышли с мирными намерениями, держа в руках плакаты, призывающие помнить о верховенстве права и равенстве всех людей перед законом.

Надписи на плакатах митингующих содержали такие надписи как: "Справедливость для Джорджа Флойда", "Я не могу дышать" и "Расизму не место".

Несмотря на мирный характер протестов, британские полицейские задержали более двух десятков человек за несоблюдение мер по карантину, а также оскорбления в адрес полисменов.

Отметим, что афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая после того, как белый полицейский на протяжении около 9 минут душил его коленом. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание. Информация об убийстве стала известна общественности благодаря видеозаписям, сделанным прохожими. Полицейский, который его совершил, арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в американском городе Миннеаполис проходят массовые беспорядки, поджоги и грабежи в связи с протестом жителей расовой политике Штатов.

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