Более 50 тысяч человек умерли от коронавируса в Великобритании. Официально — меньше 40 тысяч

На момент публикации от коронавируса Covid-19 в Великобритании умерли более 50 тысяч человек. При этом, по официальной статистике смертей от коронавируса, в Великобритании умерли немного меньше 40 тысяч человек. Об этом сообщили в издании Reuters со ссылкой на собственное исследование статистических данных о смертности в Великобритании.

По данным издания, на 3 июня от коронавируса в Великобритании умерли 50 059 человек. Официальная статистика указывает цифру более чем на 20% меньше — 39 728 человек.

При подсчете журналисты издания Reuters учитывали в том числе смерти людей с подозрением на коронавирус Covid-19. По неизвестным причинам более чем у 10 тысяч пациентов в Великобритании в причине смерти указаны другие болезни.

По официальным данным, на момент публикации в Великобритании 279 856 человек заболели коронавирусом Covid-19. Страна занимает пятое место в мире и третье место в Европе по числу заболевших.

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