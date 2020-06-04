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Главная Новости Мир Великобритания Более 50 тысяч человек умерли от коронавируса в Великобритании. Официально — меньше 40 тысяч
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Более 50 тысяч человек умерли от коронавируса в Великобритании. Официально — меньше 40 тысяч

Реальное число заболевших в полтора раза превышает официальную статистику

сегодня, 00:11
Автор:

Антон Корнилов

Более 50 тысяч человек умерли от коронавируса в Великобритании. Официально — меньше 40 тысяч

На момент публикации от коронавируса Covid-19 в Великобритании умерли более 50 тысяч человек. При этом, по официальной статистике смертей от коронавируса, в Великобритании умерли немного меньше 40 тысяч человек. Об этом сообщили в издании Reuters со ссылкой на собственное исследование статистических данных о смертности в Великобритании.

По данным издания, на 3 июня от коронавируса в Великобритании умерли 50 059 человек. Официальная статистика указывает цифру более чем на 20% меньше — 39 728 человек.

При подсчете журналисты издания Reuters учитывали в том числе смерти людей с подозрением на коронавирус Covid-19. По неизвестным причинам более чем у 10 тысяч пациентов в Великобритании в причине смерти указаны другие болезни.

По официальным данным, на момент публикации в Великобритании 279 856 человек заболели коронавирусом Covid-19. Страна занимает пятое место в мире и третье место в Европе по числу заболевших.

Как сообщал портал "Комментарии", Офис президента Украины опубликовал нарушение карантина президентом Украины Владимиром Зеленским — глава государства выпил кофе внутри заведения в Хмельницком.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-casualties/uk-covid-19-death-toll-surpasses-50000-reuters-tally-idUSKBN23A1Q4?il=0
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