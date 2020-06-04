Более 50 тысяч человек умерли от коронавируса в Великобритании. Официально — меньше 40 тысяч

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На момент публикации от коронавируса Covid-19 в Великобритании умерли более
50 тысяч человек. При этом, по официальной статистике смертей от коронавируса,
в Великобритании умерли немного меньше 40 тысяч человек. Об этом сообщили в издании
Reuters со ссылкой на собственное исследование статистических данных
о смертности в Великобритании.
По данным издания, на 3 июня от коронавируса в
Великобритании умерли 50 059 человек. Официальная статистика указывает
цифру более чем на 20% меньше — 39 728 человек.
При подсчете журналисты издания Reuters учитывали
в том числе смерти людей с подозрением на коронавирус Covid-19. По неизвестным причинам более
чем у 10 тысяч пациентов в Великобритании в причине смерти указаны другие
болезни.
По официальным данным, на момент публикации в Великобритании
279 856 человек заболели коронавирусом Covid-19. Страна занимает пятое место в мире и третье место в
Европе по числу заболевших.
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