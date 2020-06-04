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Главная Новости Мир Великобритания В Великобритании на 90% упали продажи автомобилей
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В Великобритании на 90% упали продажи автомобилей

Специалисты допускают миллиардные убытки в отрасли из-за падения продаж авто

сегодня, 11:53
Автор:

Сергей Медведев

В Великобритании на 90% упали продажи автомобилей

Автомобильная отрасль Великобритании переживает тяжелые времена. Несмотря на небольшой рост продаж, их уровень несопоставим с аналогичным периодом предыдущего года. Аналитики фиксируют падение объемов продаж автомобилей на 90%. Такую информацию сообщили в британском Обществе производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Так, согласно предоставленным данным, в стране провели за месяц регистрацию 20 тыс. автомобилей, в то время как в мае 2019 года было продано 183 тыс. 724 авто.

Не лучше дела обстоят и у производителей. Как заявили в SMMT, в апреле изготовление автомобилей практически прекратилось. Кризис привел к закрытию предприятий. Часть из них перепрофилировали для выпуска средств защиты. В связи с этим с конвейера сошло 197 автомобилей — это на 99,7% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Эксперты, которые занимаются анализом автомобильного рынка отмечают, что совокупно, потери британского автопрома могут составить до 10 млрд долларов, что составит пятую часть оборота.

Тем временем в США гнев граждан перешел на автосалоны. Портал "Комментарии" ранее публиковал видеона котором показано как вандалы изуродовали элитные автомобили в фирменном салоне  Mercedes-Benz. Из опубликованных кадров видно, что хулиганы, прикрываясь масками, балаклавами и капюшонами, жгут дорогие автомобили, бьют стекла и разрисовывают кузова надписями.


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Источник: https://tass.ru/ekonomika/8644949
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