В Ватикане отменили "папскую тайну" по сексуальным извращениям против детей

Сегодня Папа Римский Франциск отменил "папскую тайну" для преступлений сексуального характера в отношении детей и несовершеннолетних, совершенных церковнослужителями Римско-католической церкви. Об этом передает издание Deutch Welle, ссылаясь на пресс-службу Ватикана.

Согласно опубликованному на сайте документу, новое распоряжение понтифика вступает в силу немедленно. Отныне "папская тайна" не будет распространяться на "упреки, процессы и приговоры", касающиеся случаев сексуального насилия в отношении детей и несовершеннолетних. Кроме того, заявители, потерпевшие и свидетели в таких преступлениях больше не будут обязаны хранить молчание.

Другой пункт постановления Папы создает прецедент сотрудничества Римско-католической церкви со светскими органами юстиции, когда речь идет о расследовании преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних и передачу соответствующих документов.

Также в будущем в церковных процессах против служителей-педофилов смогут участвовать и светские лица, если они в достаточном объеме изучили церковное право.

В то же время постановлением понтифика устанавливается новый возрастной порог для жертв распространение порнографических материалов священниками: он повышен с 14 до 18 лет.

При этом в Ватикане подчеркивают, что тайна исповеди и до сих пор строго защищается высшим руководством Римско-Католической церкви.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский, побывав в японских городах Хиросима и Нагасаки, под впечатлением от масштабов исторической катастрофы, призвал мировое правительство отказаться от ядерного оружия, которое несет угрозу всему живому на планете.



