Масштабная спецоперация против мафии: в Италии задержаны сотни человек

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Правоохранители Италии провели крупную операцию по противодействию мафиозным структурам. В ходе операции полицейские задержали более трехсот человек.
Усилия карабинеров были направлены против организации "Ндрангета", которую считают связанной с мафией. На рассвете полицейские провели аресты 334 граждан, среди которых политики, адвокаты, бухгалтеры, госслужащие.
Власти обвиняют задержанных в содействии мафии, а также в убийствах, вымогательстве, отмывании денег и "черном" риэлтерстве. Помимо задержаний правоохранители также арестовали имущество и средства на сумму 15 млн евро.
Как сообщал портал "Комментарии", ФБР и итальянская полиция провели широкомасштабную совместную операцию, в которой участвовало более чем 200 полицейских.
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