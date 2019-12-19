Масштабная спецоперация против мафии: в Италии задержаны сотни человек

Правоохранители Италии провели крупную операцию по противодействию мафиозным структурам. В ходе операции полицейские задержали более трехсот человек.

Усилия карабинеров были направлены против организации "Ндрангета", которую считают связанной с мафией. На рассвете полицейские провели аресты 334 граждан, среди которых политики, адвокаты, бухгалтеры, госслужащие.

Власти обвиняют задержанных в содействии мафии, а также в убийствах, вымогательстве, отмывании денег и "черном" риэлтерстве. Помимо задержаний правоохранители также арестовали имущество и средства на сумму 15 млн евро.

Как сообщал портал "Комментарии", ФБР и итальянская полиция провели широкомасштабную совместную операцию, в которой участвовало более чем 200 полицейских.