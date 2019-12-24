В Венеции превышен критический уровень "высокой воды"

В Венеции "высокая вода" превысила критическую линию. Об этом сообщает РИА-Новости.

В Венеции уровень воды поднялся и превысил 140 см и приблизился до 150 см. Как пишет издание, при таком катастрофическом подъеме городу грозит затоплению. Через некоторое время вода начала идти на спад.

Прилив в Венеции, который превышает тревожный порог в 80 сантиметров, обычно называется "высокой водой". Критический уровень начинается с показателя в 140 сантиметров, когда вода затапливает более 50 процентов поверхности города.

Новые приливы воды связывают в городе с непогодой: некоторые СМИ сообщают, что нарушено движение поездов, есть заблокированные пассажиры в автомобилях. В середине ноября Венеция пережила второе за историю наводнение.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", специалисты из итальянского Институтагеофизики и вулканологии, а также ученые университетов в Риме, Лечче, Катанье, Париже и Марселе пришли к выводу, что к 2100 году Венеция может быть поглощена морем. Также исследователи полагают, что добычей моря могут и другие города на побережье Адриатики, расположенные между Триестом и Равенной.Ученые подсчитали, что уровень моря к 2100 году может подняться на 140 см, а это угрожает затоплению многих городов Италии.