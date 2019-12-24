В Венеции превышен критический уровень "высокой воды"

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В Венеции "высокая
вода" превысила критическую линию. Об этом сообщает РИА-Новости.
В Венеции уровень
воды поднялся и превысил 140 см и
приблизился до 150 см. Как пишет
издание, при таком катастрофическом подъеме городу грозит
затоплению. Через некоторое время
вода начала идти на спад.
Прилив в Венеции,
который превышает тревожный порог в 80 сантиметров, обычно называется
"высокой водой". Критический уровень начинается с показателя в 140
сантиметров, когда вода затапливает более 50 процентов поверхности города.
Новые приливы воды
связывают в городе с непогодой: некоторые СМИ сообщают, что нарушено движение поездов, есть заблокированные пассажиры в автомобилях. В
середине ноября Венеция пережила второе за историю наводнение.
Как ранее сообщало
издание "Комментарии", специалисты из итальянского Институтагеофизики и вулканологии, а также ученые университетов в Риме, Лечче, Катанье,
Париже и Марселе пришли к выводу, что к 2100 году Венеция может быть поглощена
морем. Также исследователи полагают, что добычей моря могут и другие города на
побережье Адриатики, расположенные между Триестом и Равенной.Ученые подсчитали,
что уровень моря к 2100 году может подняться на 140 см, а это угрожает
затоплению многих городов Италии.
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