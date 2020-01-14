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Забастовка авиадиспетчеров в Италии: отменены более 100 рейсов

Забастовка продлиться меньше суток

сегодня, 10:54
Автор:

• Сергей Медведев

Авиадиспетчеры Италии объявили о забастовке, в результате чего авиаперевозчик Alitalia был вынужден отменить 139 рейсов. Такая информация содержится на сайте компании. Отмечается, что протест работников продлится 4 часа.

"Во вторник, 14 января, некоторые итальянские профсоюзы объявили забастовку авиадиспетчеров с 13:00 до 17:00. В связи с этим Alitalia была вынуждена отменить ряд внутренних и международных рейсов, запланированных на этот промежуток времени", - отмечается в заявлении авиакомпании.

Руководство Alitalia уточняет, что несмотря на страйк, перевозчик намерен обслужить 75% пассажиров. Для остальных предусмотрели компенсацию стоимости билета.

На данный момент компания  Alitalia находится в режиме чрезвычайного управления и получает кредиты от государства.

Как сообщал портал "Комментарии", в Финляндии отменили 276 авиарейсов из-за забастовки почтовых работников.


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Источник: https://tass.ru/obschestvo/7514217
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