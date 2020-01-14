Забастовка авиадиспетчеров в Италии: отменены более 100 рейсов

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Авиадиспетчеры Италии объявили о забастовке, в результате чего авиаперевозчик Alitalia был вынужден отменить 139 рейсов. Такая информация содержится на сайте компании. Отмечается, что протест работников продлится 4 часа.
"Во вторник, 14 января, некоторые итальянские профсоюзы объявили забастовку авиадиспетчеров с 13:00 до 17:00. В связи с этим Alitalia была вынуждена отменить ряд внутренних и международных рейсов, запланированных на этот промежуток времени", - отмечается в заявлении авиакомпании.
Руководство Alitalia уточняет, что несмотря на страйк, перевозчик намерен обслужить 75% пассажиров. Для остальных предусмотрели компенсацию стоимости билета.
На данный момент компания Alitalia находится в режиме чрезвычайного управления и получает кредиты от государства.
Как сообщал портал "Комментарии", в Финляндии отменили 276 авиарейсов из-за забастовки почтовых работников.
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