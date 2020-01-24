Непогода в Испании: число жертв увеличилось

В Испании в результате действия холодного фронта, который сопровождался сильным ветром и снегопадом, погибли тринадцать человек. Об этом служба Гражданской защиты сообщила в Twitter.

Отмечается, что еще одной жертвой стал мужчина в провинции Таррагона.

"Мужчина 50 лет погиб, когда ловил рыбу среди скал", − указано в сообщении службы.

Власти призвали граждан соблюдать повышенные меры предосторожности.

Холодный циклон пришел в Испанию в воскресенье, 19 января.

Наиболее сложная ситуация сложилась на восточном побережье Средиземного моря – в Валенсии и Каталонии.

Так, в Валенсии погибли пять человек, в Каталонии четыре, в Андалусии двое, в Кастилии и Леоне один, в Астурии один. Кроме того, несколько человек пропали без вести.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на север Испании обрушилась разрушительная непогода - из-за сильного наводнения городок Тафалья буквально ушел под воду. Непогода разбила дороги, улицы превратились в реки. Припаркованные на обочинах автомобили унесло мощным потоком воды. Отмечается, что в результате наводнения погиб местный житель - мужчина находился в одной из машин, которые смыло водой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!