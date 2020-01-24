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Непогода в Испании: число жертв увеличилось

Из-за шторма Глория пострадали около 80 человек

сегодня, 01:15
Автор:

• Ольга Чародий

В Испании в результате действия холодного фронта, который сопровождался сильным ветром и снегопадом, погибли тринадцать человек. Об этом служба Гражданской защиты сообщила в Twitter.

 Отмечается, что еще  одной жертвой стал мужчина в провинции Таррагона.

 "Мужчина 50 лет погиб, когда ловил рыбу среди скал", − указано в сообщении службы.

 Власти призвали граждан соблюдать повышенные меры предосторожности.

 Холодный циклон пришел в Испанию в воскресенье, 19 января.

 Наиболее сложная ситуация сложилась на восточном побережье Средиземного моря – в Валенсии и Каталонии.

 Так, в Валенсии погибли пять человек, в Каталонии четыре, в Андалусии двое, в Кастилии и Леоне один, в Астурии один. Кроме того, несколько человек пропали без вести.

 Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на север Испании обрушилась разрушительная непогода - из-за сильного наводнения городок Тафалья буквально ушел под воду. Непогода разбила дороги, улицы превратились в реки. Припаркованные на обочинах автомобили унесло мощным потоком воды. Отмечается, что в результате наводнения погиб местный житель - мужчина находился в одной из машин, которые смыло водой.


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