Непогода в Испании: число жертв увеличилось

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В Испании в результате
действия холодного фронта, который сопровождался сильным ветром и снегопадом,
погибли тринадцать человек. Об этом служба Гражданской защиты сообщила в
Twitter.
Отмечается, что еще одной жертвой стал мужчина в провинции
Таррагона.
"Мужчина 50 лет погиб, когда ловил рыбу
среди скал", − указано в сообщении службы.
Власти призвали граждан соблюдать повышенные
меры предосторожности.
Холодный циклон пришел в Испанию в
воскресенье, 19 января.
Наиболее сложная ситуация сложилась на
восточном побережье Средиземного моря – в Валенсии и Каталонии.
Так, в Валенсии погибли пять человек, в
Каталонии четыре, в Андалусии двое, в Кастилии и Леоне один, в Астурии один.
Кроме того, несколько человек пропали без вести.
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