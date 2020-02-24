В Италии стартовали военно-морские учения НАТО

У берегов острова Сицилия сегодня стартовали крупные военно-морские учения НАТО – Dynamic Manta-2020, сообщает Анадолу.



"В маневрах будут задействованы восемь фрегатов, пять подводных лодок и пять береговых патрульных самолётов от Турции, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Испании, Великобритании и США", – говорится в сообщении.

На учениях будут отрабатывать взаимодействие и совершенствование навыков ВМС стран-участниц альянса. Продлятся учения до 6 марта этого года.

Как сообщало издание "Комментарии", президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона №3003 "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях".



Также мы писали о том, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 в рамках военных учений отрабатывали авиаудар по Одессе.

Российские бомбардировщики совершили условный пуск в 60 км от Одессы, а затем повернули в сторону пролива Босфор. Тем самым Россия нарастила свое военное присутствие в Черном море и аннексированном Крыму.







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