Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 24.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Италия В Италии стартовали военно-морские учения НАТО
НОВОСТИ Все новости

В Италии стартовали военно-морские учения НАТО

В Италии стартовали крупные военные учения НАТО – Dynamic Manta-2020

сегодня, 09:58
Автор:

• Наталья Шевченко

В Италии стартовали военно-морские учения НАТО

У берегов острова Сицилия сегодня стартовали крупные военно-морские учения НАТО – Dynamic Manta-2020, сообщает Анадолу.

"В маневрах будут задействованы восемь фрегатов, пять подводных лодок и пять береговых патрульных самолётов от Турции, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Испании, Великобритании и США", – говорится в сообщении.

На учениях будут отрабатывать взаимодействие и совершенствование навыков ВМС стран-участниц альянса. Продлятся учения до 6 марта этого года.

Как сообщало издание "Комментарии", президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона №3003 "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях".

Также мы писали о том, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 в рамках военных учений отрабатывали авиаудар по Одессе.

Российские бомбардировщики совершили условный пуск в 60 км от Одессы, а затем повернули в сторону пролива Босфор. Тем самым Россия нарастила свое военное присутствие в Черном море и аннексированном Крыму.

 



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%B2-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...