В Италии стартовали военно-морские учения НАТО

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У берегов острова Сицилия сегодня стартовали крупные
военно-морские учения НАТО – Dynamic Manta-2020, сообщает Анадолу.
"В маневрах будут задействованы восемь фрегатов, пять подводных лодок и пять береговых патрульных самолётов от Турции, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Испании, Великобритании и США", – говорится в сообщении.
На учениях будут отрабатывать взаимодействие и совершенствование навыков ВМС стран-участниц альянса. Продлятся учения до 6 марта этого года.
Как сообщало издание "Комментарии", президент Владимир
Зеленский внес в Верховную Раду проект закона №3003 "Об
одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил
других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в
многонациональных учениях".
Также мы писали о том, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 в рамках военных учений отрабатывали авиаудар по Одессе.
Российские бомбардировщики совершили
условный пуск в 60 км от Одессы, а затем повернули в сторону пролива Босфор. Тем самым Россия нарастила свое военное присутствие в Черном море и
аннексированном Крыму.
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