В Италии произошло землетрясение

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В регионе Калабрия на юге Италии вечером в понедельник, 24
февраля, произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщает ANSA.
"Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 17:02 в
провинции Козенца, в 2 километрах от города Ренде", - говорится в
сообщении.
По информации Национального института геофизики и
вулканологии, эпицентр землетрясения был недалеко от города Ренде.
Многие люди, которые находились дома или в торговых
заведениях города, бросились на улицу, боясь дальнейших толчков.
В настоящее время нет информации о погибших либо потерпевших.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Албании после нескольких землетрясений завершилась спасательная операция. Об этом сообщает издание АР. Результаты поисково-спасательной операции ошеломительные: много погибших, более двух тысяч раненых, одна женщина остается в коме. Как заявил премьер-министр Эди Рама, под руинами больше погибших тел не осталось. По предварительным данным, более трех тысяч человек остались без крыши над головой. Более двух тысяч человек получили временное жилье: их расселили по гостиницам. Остальные доставлены в соседнее Косово или переехали в восточные районы Албании.
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