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В Италии произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения был недалеко от итальянского города Ренде

сегодня, 06:00 602
Автор:

• Ольга Чародий

В Италии произошло землетрясение

В регионе Калабрия на юге Италии вечером в понедельник, 24 февраля, произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщает ANSA.

"Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 17:02 в провинции Козенца, в 2 километрах от города Ренде", - говорится в сообщении.

По информации Национального института геофизики и вулканологии, эпицентр землетрясения был недалеко от города Ренде.

Многие люди, которые находились дома или в торговых заведениях города, бросились на улицу, боясь дальнейших толчков.

В настоящее время нет информации о погибших либо потерпевших.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Албании после нескольких землетрясений завершилась спасательная операция. Об этом сообщает издание АР. Результаты  поисково-спасательной  операции  ошеломительные: много  погибших,  более двух тысяч раненых, одна женщина остается в коме. Как  заявил премьер-министр Эди Рама,  под руинами больше погибших тел не осталось. По предварительным данным, более  трех тысяч человек  остались без крыши над головой. Более  двух  тысяч человек получили временное  жилье:  их расселили по гостиницам. Остальные доставлены в соседнее Косово или переехали в восточные районы Албании.


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Источник: https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/terra_poli/2020/02/24/terremoti-scossa-di-magnitudo-4.4-vicino-cosenza-_ad09f4a6-3a9a-425e-9d90-baf756307883.html
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