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Хочет забыть обо всем: в Италии выписали "пациента №1", с которого все началось

Гражданина Италии Маттиа госпитализировали еще 19 февраля в Лодиджани. Все это время он не дышал и потерял отца

сегодня, 15:15
Автор:

• Елена Волкова

Хочет забыть обо всем: в Италии выписали "пациента №1", с которого все началось

В Италии от коронавируса вылечили так называемого “пациента №1” - 38-летнего мужчину, у которого первым в стране диагностировали коронавирус. Маттиа был госпитализирован еще 19 февраля в Лодиджани: 18 дней он провел в реанимации.
Как сообщают итальянские издания, итальянец боролся за жизнь более месяца, дышать самостоятельно он начал только 9 марта. После того, как тест на коронавирус наконец-то показал отрицательный результат, Маттиа записал аудиообращение ко всем согражданам и попросил быть в карантине, чтобы не распространять вирус далее. Мужчина говорит, что ему трудно сказать, что произошло на самом деле. Мол, в реальном мире он очутился лишь после того, как начал дышать и контактировать с людьми. Известно, что от коронавируса скончался отец Матиа.
Итальянец признается, что хочет забыть о том, что с ним произошло, и настроиться на перемены: в скором времени у него родится ребенок.
На данный момент в Италии выявили более 63 тысяч случаев заражения коронавирусом, от которого погибли 6077 человек.



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Источник: comments.ua
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