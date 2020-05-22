Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо за миллион евро

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Итальянка выиграла в лотерею картину испанского художника
Пабло Пикассо, которую оценивают примерно в один миллион евро. Она также
рассказала, что билет на розыгрыш лотереи она получила в подарок. Об этом
сообщили в издании BBC.
Полотно известного художника было разыграно в рамках
благотворительной лотереи, в ходе которой организаторы собрали более 5
миллионов евро с продажи 51 тысячи билетов по 100 евро за каждый билет.
Организаторы отдадут 4,2 миллиона евро французской благотворительной
организации CARE, которая
займется обеспечением чистой водой деревни и школы на острове Мадагаскар, а
также в Камеруне и Марокко.
Картина, которую посчастливилось выиграть итальянке,
называется "Натюрморт" — размер всего 46 на 23 сантиметра. Пабло Пикассо
написал эту работу в 1921 году. Организатор лотереи Пери Кочин считает, что
Пикассо бы понравилась такая лотерея, потому что он интересовался социальными и
гуманитарными вопросами.
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