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Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо за миллион евро

Лотерейный билет женщине подарили

сегодня, 00:23
Автор:

• Антон Корнилов

Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо за миллион евро

Итальянка выиграла в лотерею картину испанского художника Пабло Пикассо, которую оценивают примерно в один миллион евро. Она также рассказала, что билет на розыгрыш лотереи она получила в подарок. Об этом сообщили в издании BBC.

Полотно известного художника было разыграно в рамках благотворительной лотереи, в ходе которой организаторы собрали более 5 миллионов евро с продажи 51 тысячи билетов по 100 евро за каждый билет. Организаторы отдадут 4,2 миллиона евро французской благотворительной организации CARE, которая займется обеспечением чистой водой деревни и школы на острове Мадагаскар, а также в Камеруне и Марокко.

Картина, которую посчастливилось выиграть итальянке, называется "Натюрморт" — размер всего 46 на 23 сантиметра. Пабло Пикассо написал эту работу в 1921 году. Организатор лотереи Пери Кочин считает, что Пикассо бы понравилась такая лотерея, потому что он интересовался социальными и гуманитарными вопросами.

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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-52748501
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