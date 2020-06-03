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Италия откроет границы, но не для всех

Италия ждет туристов, однако полностью ограничения не снимает

сегодня, 09:28 comments576
Автор:

Сергей Медведев

Италия откроет границы, но не для всех

Италия отменяет карантин и возвращает сообщение с другими странами. Правда, ограничения снимут лишь частично — пересечь границу Италии смогут лишь граждане Евросоюза и Шенгенской зоны. Теперь при въезде в страну путешественникам не нужно будет проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию либо обсервацию.

Также власти страны разрешили свободное передвижение граждан внутри страны — теперь итальянцы и приезжие туристы впервые за три месяца получили право передвигаться по разным регионам Италии. Ранее подобные путешествия были под запретом, - перемещаться между разными областями можно было только по особым причинам.

Ослабление карантина в Европе продолжается. Швейцария уже успела объявить, что открывает граница для соседних стран, однако Италия в этот список не попала. А все ограничения между Швейцарией, Германией, Францией и Австрией решили снять с 15 июня.

Как сообщал портал "Комментарии", Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил о том, что наша страна скоро возобновит авиасообщение с этой европейской страной. Как сообщил дипломат на своей странице в Facebook, это произойдет после 23 июня.  Впрочем, по словам Щербы, для возобновления полетов есть условия: обе страны к этому времени должны открыть границы друг для друга, и эпидемиологическая ситуация должна быть благоприятной. Как известно, Австрия уже ослабила пограничный контроль с Чехией, Словакией и Венгрией. Однако Вена не спешит открывать границу с Италией, пока пандемия там не пойдет на спад. 


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Источник: https://www.corriere.it/
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