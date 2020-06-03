Папа Франциск выступил против массовых беспорядков в США, но признал расизм реальной угрозой

Сегодня в Ватикане Папа Франциск провел общую аудиенцию, где выразил свое отношение к массовым погромам в Миннеаполисе США, которые стали следствием убийства чернокожего американца Джорджа Флойда сотрудником местной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Святого престола.

Так, после молитвенной мессы по отошедшей в мир иной душе невинно убиенного Флойда, глава священного Синода обратился к католическим верующим в США, обозначив, что пристально следит за горячими событиями последних дней.

"Дорогие друзья, мы не можем проявлять терпимость, закрывая глаза на различные формы расизма и сегрегации, но при этом вряд ли можем победить эти явления, сокрушая все перед собой, нанося тем самым ущерб своей душе. Сегодня я присоединяюсь к Церкви в Сент-Поле и Миннеаполисе, и во всех США, молясь об упокоении души Джорджа Флойда и всех, кто потерял жизнь из-за греха расизма", - заключил Папа, призвав участников массовых беспорядков остановить гневные порывы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в результате беспорядков в Миннеаполисе уже погиб один полицейский, еще четверо получили серьезные ранения. Масштаб волнений распространяется в геометрической прогрессии и уже охватил прочие города, в том числе и Нью-Йорк. В связи с этим Белый Дом в Вашингтоне намерен привлечь внутренние войска для погашения массовых протестов, которые сопровождаются грабежами, поджогами и стрельбой.

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