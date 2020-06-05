Венеция оказалась под водой из-за рекордного паводка (ФОТО, ВИДЕО)

"Высокая вода" вернулась в Венецию – центр города залит более 1 м воды. Об этом информирует La Stampa.

Так, в историческом центре города вода достигает 116 см. Сообщается, что в июне вода добиралась выше такого уровня лишь дважды за последние 20 лет: в 2002 и 2016 годах было около 120 см.

Такое полноводье является редким для данного времени года. Вода разыгралась, в частности, из-за сильного шторма в Атлантическом океане.

Кроме того, еще один прилив ожидается к вечеру сегодня, 5 июня. Вода может подняться еще на 3 см и достигнуть отметки в 119 см.

В сети появились довольно забавные фото и видео, как жители, несмотря на залитые улицы, прогуливаются в центре города.





Напомним, Италия отменяет карантин и возвращает сообщение с другими странами. Правда, ограничения снимут лишь частично — пересечь границу Италии смогут лишь граждане Евросоюза и Шенгенской зоны. Теперь при въезде в страну путешественникам не нужно будет проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию либо обсервацию.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, какой будет погода в июне этого года: появился прогноз Укргидрометцентра.

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