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Турция готовится к переброске военных и техники в Ливию

Ливия фактически перестала функционировать как единое государство в 2011 году после свержения Муаммара Каддафи

17 декабря 2019, 01:15
Автор:

• Ольга Чародий

Турецкие власти отправили в Ливию военную технику для защитытак называемого Правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

По информации издания, турецкий  лидер не принимает законную власть в лице командующего Ливийской национальной армией Халифа Хафтара и помогает ПНС. Анкара  и ранее заявляла, что полностью поддерживает Правительство национального согласия.

Отметим, восемь лет  назад после  убийства Муаммара Каддафи, Ливия перестала функционировать как единое государство. После этого в стране установилось двоевластие. На востоке заседает всенародно избранный парламент, который сотрудничает с маршалом Халифой Хафтаром. Запад Ливии, включая столицу Триполи, контролирует созданное при поддержке ООН и ЕС так называемое ПНС.

Как сообщал портал "Комментарии", в ближайшее время Турция и Россия подпишут соглашение о совместном производстве ракет. Договор предусматривает передачу технологий, ноу-хау и документации для собственного производства оборонных систем.


 

 

Источник: https://ria.ru/
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