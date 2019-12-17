Турция готовится к переброске военных и техники в Ливию

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Турецкие власти отправили в Ливию военную технику для защитытак называемого Правительства национального согласия (ПНС). Об этом
сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.
По информации издания, турецкий лидер не принимает законную власть в лице командующего
Ливийской национальной армией Халифа Хафтара и помогает ПНС. Анкара и ранее заявляла, что полностью поддерживает
Правительство национального согласия.
Отметим, восемь лет назад после убийства Муаммара Каддафи, Ливия перестала функционировать как единое государство. После этого в стране установилось двоевластие. На востоке заседает всенародно избранный парламент, который сотрудничает с маршалом Халифой Хафтаром. Запад Ливии, включая столицу Триполи, контролирует созданное при поддержке ООН и ЕС так называемое ПНС.
Как сообщал портал "Комментарии", в ближайшее время Турция и Россия подпишут соглашение о совместном производстве ракет. Договор предусматривает передачу технологий, ноу-хау и документации для собственного производства оборонных систем.
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