Турция готовится к переброске военных и техники в Ливию

Турецкие власти отправили в Ливию военную технику для защитытак называемого Правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

По информации издания, турецкий лидер не принимает законную власть в лице командующего Ливийской национальной армией Халифа Хафтара и помогает ПНС. Анкара и ранее заявляла, что полностью поддерживает Правительство национального согласия.

Отметим, восемь лет назад после убийства Муаммара Каддафи, Ливия перестала функционировать как единое государство. После этого в стране установилось двоевластие. На востоке заседает всенародно избранный парламент, который сотрудничает с маршалом Халифой Хафтаром. Запад Ливии, включая столицу Триполи, контролирует созданное при поддержке ООН и ЕС так называемое ПНС.

Как сообщал портал "Комментарии", в ближайшее время Турция и Россия подпишут соглашение о совместном производстве ракет. Договор предусматривает передачу технологий, ноу-хау и документации для собственного производства оборонных систем.





