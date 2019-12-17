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В Иране число погибших на протестах превысило 300

В Иране тысячи человек получили ранения

17 декабря 2019, 06:50
Автор:

• Ольга Чародий

С начала протестов в Иране, которые начались в прошлом месяце, погибли более 300 человек. Об этом сообщает Amnesty International.

Отмечается, что ранения получили еще тысячи людей. Кроме того, арестованы тысячи человек, включая детей в возрасте до 15 лет.

Организация опросила десятки людей в Иране, которые рассказали, как во время и после акций протеста власти удерживали заключенных без связи с внешним миром и подвергали их различным видам жестокого обращения.

Отметим, в начале декабря сообщалось, что во время протестов в Иране погибли по меньшей мере 208 человек.

 Издание "Комментарии" сообщало, что вчера против демонстрантов правительство Ирака выставило снайперов, число человеческих жертв достигла 60-ти. В Ираке волна протестов захватила  страну, и после протестов в Багдаде,  демонстранты попытались захватить иранское консульство в Наджафе.

Источник: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/iran-thousands-arbitrarily-detained-and-at-risk-of-torture-in-chilling-post-protest-crackdown/
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