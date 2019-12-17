В Иране число погибших на протестах превысило 300

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С начала протестов в Иране, которые начались в прошлом месяце,
погибли более 300 человек. Об этом сообщает Amnesty International.
Отмечается, что ранения получили еще тысячи людей. Кроме
того, арестованы тысячи человек, включая детей в возрасте до 15 лет.
Организация опросила десятки людей в Иране, которые
рассказали, как во время и после акций протеста власти удерживали заключенных
без связи с внешним миром и подвергали их различным видам жестокого обращения.
Отметим, в начале декабря сообщалось, что во время протестов
в Иране погибли по меньшей мере 208 человек.
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