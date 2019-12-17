В Иране число погибших на протестах превысило 300

С начала протестов в Иране, которые начались в прошлом месяце, погибли более 300 человек. Об этом сообщает Amnesty International.

Отмечается, что ранения получили еще тысячи людей. Кроме того, арестованы тысячи человек, включая детей в возрасте до 15 лет.

Организация опросила десятки людей в Иране, которые рассказали, как во время и после акций протеста власти удерживали заключенных без связи с внешним миром и подвергали их различным видам жестокого обращения.

Отметим, в начале декабря сообщалось, что во время протестов в Иране погибли по меньшей мере 208 человек.

Издание "Комментарии" сообщало, что вчера против демонстрантов правительство Ирака выставило снайперов, число человеческих жертв достигла 60-ти. В Ираке волна протестов захватила страну, и после протестов в Багдаде, демонстранты попытались захватить иранское консульство в Наджафе.