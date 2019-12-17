Экс-президент Пакистана получил смертный приговор

В Исламабаде (Пакистан) суд признал бывшего главу государства, генерала Первеза Мушаррафа, виновным в государственной измене и приговорил его к смертной казни. Такой приговор для военачальника был вынесен впервые в стране.

Мушаррафа обвинили во введении чрезвычайного положения и госизмене в конце 2013 года. Судебная тяжба продолжалась несколько лет и в марте 2016 года генерал оставил страну. В настоящее время бывший военачальник находится в Объединенных Арабских Эмиратах с единомышленниками. Они могут обжаловать приговор в Верховном суде Пакистана.

Смертный приговор или пожизненное заключение за государственную измену действуют в Пакистане с 1973 года.

Как сообщал портал "Комментарии", Пакистан предостерег мировое сообщество о возможности начала ядерной войны с Индией в связи с эскалацией ситуации в Кашмире.