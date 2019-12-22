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В Багдаде снова вспыхнули антиправительственные митинги

Тысячи иракцев вышли протестовать против коррумпированной связи правительства с Ираном

сегодня, 21:56
Автор:

• Екатерина Белоброва

В столице Ирака и на юге страны в воскресенье, 22 декабря, тысячи людей вышли с протестами против правительства, митингующие считают коррумпированным и зависимым от Ирана. Об этом передает издание Deutch Welle.

В Багдаде протестующие заблокировали основные трассы и общественных зданий. Ночью демонстранты в Дивании и Басре объявили "всеобщую забастовку" со сжиганием шин.

В Дивании митингующие также заблокировали общественные здания и вывесили транспарант с надписью "Страна находится в состоянии реконструкции - просим извинения за неудобства". В шиитских городах Кербела и Наджаф школьники заблокировали школы. В Насирии протестующие перекрыли мосты и несколько дорог, общественные здания остались закрытыми.

Напомним, ранее портал "Комментарии" постоянно отслеживал ситуацию с протестами в Ираке, которые стали причиной жесткой расправы над демонстрантамиАкции протеста начались 1 октября в Багдаде, где люди выразили недовольство коррупцией в государстве, безработицей и плохими общественными услугами, в частности отключением электроэнергии и нехваткой воды. Протесты являются крупнейшими со времен правления правительства Абдул Махди, которое пришло к власти в сентябре 2018 года.

Источник: https://www.dw.com/uk/%D0%B2-%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D1%96-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%
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