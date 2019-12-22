В Багдаде снова вспыхнули антиправительственные митинги

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В столице Ирака и на юге страны в воскресенье, 22 декабря, тысячи людей вышли с протестами против правительства, митингующие считают коррумпированным и зависимым от Ирана. Об этом передает издание Deutch Welle.
В Багдаде протестующие заблокировали основные трассы и общественных зданий. Ночью демонстранты в Дивании и Басре объявили "всеобщую забастовку" со сжиганием шин.
В Дивании митингующие также заблокировали общественные здания и вывесили транспарант с надписью "Страна находится в состоянии реконструкции - просим извинения за неудобства". В шиитских городах Кербела и Наджаф школьники заблокировали школы. В Насирии протестующие перекрыли мосты и несколько дорог, общественные здания остались закрытыми.
Напомним, ранее портал "Комментарии" постоянно отслеживал ситуацию с протестами в Ираке, которые стали причиной жесткой расправы над демонстрантами. Акции протеста начались 1 октября в Багдаде, где люди выразили недовольство коррупцией в государстве, безработицей и плохими общественными услугами, в частности отключением электроэнергии и нехваткой воды. Протесты являются крупнейшими со времен правления правительства Абдул Махди, которое пришло к власти в сентябре 2018 года.
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