Турция намерена отправить войска в Ливию

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган собирается обратиться в парламент за разрешением на использование военных в Ливии. Ранее президент Эрдоган подписал меморандум о военном сотрудничестве с Правительством национального согласия.
"Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают. Ввиду того, что подобное обращение поступило, мы предпримем соответствующие шаги", - заявил Эрдоган.
Отмечается, что вопрос отправки турецкий военных в Ливию станет первым, который рассмотрит парламент на зимней сессии. Эрдоган ожидает, что получит разрешение депутатов до 10 января.
"Турция окажет любую необходимую поддержку легитимным властям Ливии, ведущим борьбу с генералом Халифой Хафтаром, заручившимся поддержкой ряда европейских и арабских стран", - подытожил он.
Напомним, что война в Ливии идет с 2011 года, правительственным войскам противостоит армия Хафтара.
Как сообщал портал "Комментарии", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии будет продолжаться, пока Анкара не добьется поставленных целей.
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