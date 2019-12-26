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Турция намерена отправить войска в Ливию

Президент Эрдоган хочет получить мандат на отправку войск в Ливию

сегодня, 15:56
Автор:

• Сергей Медведев

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган собирается обратиться в парламент за разрешением на использование военных в Ливии. Ранее президент Эрдоган  подписал меморандум о военном сотрудничестве с Правительством национального согласия.

"Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают. Ввиду того, что подобное обращение поступило, мы предпримем соответствующие шаги", - заявил Эрдоган.

Отмечается, что вопрос отправки турецкий военных в Ливию станет первым, который рассмотрит парламент на зимней сессии. Эрдоган ожидает, что получит разрешение депутатов до 10 января.

"Турция окажет любую необходимую поддержку легитимным властям Ливии, ведущим борьбу с генералом Халифой Хафтаром, заручившимся поддержкой ряда европейских и арабских стран", - подытожил он.

Напомним, что война в Ливии идет с 2011 года, правительственным войскам противостоит армия Хафтара.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии будет продолжаться, пока Анкара не добьется поставленных целей.

Источник: https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D
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