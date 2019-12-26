Турция намерена отправить войска в Ливию

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган собирается обратиться в парламент за разрешением на использование военных в Ливии. Ранее президент Эрдоган подписал меморандум о военном сотрудничестве с Правительством национального согласия.

"Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают. Ввиду того, что подобное обращение поступило, мы предпримем соответствующие шаги", - заявил Эрдоган.

Отмечается, что вопрос отправки турецкий военных в Ливию станет первым, который рассмотрит парламент на зимней сессии. Эрдоган ожидает, что получит разрешение депутатов до 10 января.

"Турция окажет любую необходимую поддержку легитимным властям Ливии, ведущим борьбу с генералом Халифой Хафтаром, заручившимся поддержкой ряда европейских и арабских стран", - подытожил он.

Напомним, что война в Ливии идет с 2011 года, правительственным войскам противостоит армия Хафтара.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии будет продолжаться, пока Анкара не добьется поставленных целей.