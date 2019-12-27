В Иране произошло сильное землетрясение

В Иране в пятницу, 27 декабря, произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщила Американская Геологическая служба.

Подземные толчки были зафиксированы в 01.53 UTC (03.53 по киевскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в более пятидесяти километров западнее города Бушер, где находится одноименная АЭС. Очаг подземных толчков залегал на глубине глубине 38,3 километра.

По данным Иранского сейсмологический центра, магнитуда землетрясения составила 4,9. Очаг залегал на глубине десять километров. На данный момент неизвестно о жертвах землетрясения.

Как сообщал сайт "Комментарии", в ночь на 26 ноября недалеко от столицы Албании Тираны произошло землетрясение. Очаг залегал на глубине 10 м, магнитуда составила 6,4 балла по шкале Рихтера. Также известно о более чем 600 раненых, многие из которых все еще находятся под завалами. По данным местных СМИ, наибольший ущерб землетрясение нанесло городам Дуррес и Туман.