Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 27.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

В Иране произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло приблизительно на юго-западе Ирана

сегодня, 06:15
Автор:

• Ольга Чародий

В Иране в пятницу, 27 декабря, произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщила Американская Геологическая служба.

Подземные толчки были зафиксированы в 01.53 UTC (03.53 по киевскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в более пятидесяти километров западнее города Бушер, где находится одноименная АЭС.  Очаг подземных толчков залегал на глубине глубине 38,3 километра.

По данным Иранского сейсмологический центра, магнитуда землетрясения составила 4,9. Очаг залегал на глубине десять километров.  На данный момент неизвестно о  жертвах землетрясения. 

 Как сообщал сайт "Комментарии",  в ночь на 26 ноября недалеко от столицы Албании Тираны произошло землетрясение. Очаг залегал на глубине 10 м, магнитуда составила 6,4 балла по шкале Рихтера. Также известно о более чем 600 раненых, многие из которых все еще находятся под завалами.  По данным местных СМИ, наибольший ущерб землетрясение нанесло городам Дуррес и Туман.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...