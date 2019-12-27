Президент Ирака подает в отставку

Президент Ирака Бархам Салех вчера, 26 декабря, подал в парламент прошение об отставке, заявив, что в сложившихся условиях не может ответственно выполнять свои политические обязанности. Об этом информирует Reuters.

Помимо того, Салех отказался назначать кандидатуру поддерживаемого Ираном парламентского блока на пост премьер-министра и заявил, что такой выбор будет отвергнут протестующими.

Блок Бина, возглавляемый поддерживаемым Ираном лидером оппозиции Хади аль-Амири, назначил губернатора Басры Асаада аль-Эдани следующим премьер-министром. Но Салех считает, что такое назначение не успокоит протестующих, требующих независимого премьер-министра без партийной принадлежности, и не поможет усмирить волнения, которые потрясают страну. Поскольку конституция не дает Салеху права отклонять кандидатуры на премьерство, он готов уйти. В данный момент он покинул столицу.

Издание сообщает, что отставка Салеха может только усложнить социально-политическую обстановку в стране, поскольку законодатели должны сначала выбрать ему замену, а уже затем этот человек назначит нового премьер-министра.

Напомним, что массовые протесты охватили Ирак с 1 октября: люди возмущены повсеместной коррупцией и нищетой. Уже погибло больше 450 человек.

Ранее "Комментарии" сообщали, что премьер-министр Ирака ушел в отставку из-за протестов.