Президент Ирака подает в отставку

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Президент Ирака
Бархам Салех вчера, 26 декабря, подал в парламент прошение об отставке, заявив,
что в сложившихся условиях не может ответственно выполнять свои политические обязанности.
Об этом информирует Reuters.
Помимо того, Салех
отказался назначать кандидатуру поддерживаемого Ираном парламентского блока на
пост премьер-министра и заявил, что такой выбор будет отвергнут протестующими.
Блок Бина,
возглавляемый поддерживаемым Ираном лидером оппозиции Хади аль-Амири, назначил
губернатора Басры Асаада аль-Эдани следующим премьер-министром. Но Салех считает,
что такое назначение не успокоит протестующих, требующих независимого
премьер-министра без партийной принадлежности, и не поможет усмирить волнения,
которые потрясают страну. Поскольку конституция не дает Салеху права отклонять
кандидатуры на премьерство, он готов уйти. В данный момент он покинул столицу.
Издание сообщает,
что отставка Салеха может только усложнить социально-политическую обстановку в
стране, поскольку законодатели должны сначала выбрать ему замену, а уже затем
этот человек назначит нового премьер-министра.
Напомним, что массовые
протесты охватили Ирак с 1 октября: люди возмущены повсеместной коррупцией и нищетой.
Уже погибло больше 450 человек.
Ранее "Комментарии"
сообщали, что премьер-министр Ирака ушел в отставку из-за протестов.
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