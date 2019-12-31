В Турции с 1 января вводится налог с туристов

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Турецкие власти с 1 января 2020 года вводят налог с туристов
за проживание в отелях - в размере 2% от стоимости гостиничного номера. Об этом
сообщает TourismGuncel.
"Просьбы отельеров отложить его и снизить ставку не
нашли ответа", - говорится в сообщении.
В этом году ставка налога составляла 1% с туристов, со следующего года - 2%. В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов. Причем налог для гостей будет оформляться отдельным документом.
Также мы писали о том, что между Украиной и Турцией заключена договоренность об увеличении в два раза числа авиарейсов по направлению Стамбул-Одесса, также были определены новые направления. Кроме того, была достигнута договоренность по авиарейсам из Бодрума, Измира, Даламана и Бурсы в Украину. Также Украина внесет изменения в Соглашение о международных автомобильных перевозках и со следующего года планирует либерализовать автомобильные перевозки с Турцией. Во время двухсторонней встречи, которая прошла в Лондоне с турецким представителем, Криклий поблагодарил Анкару за поддержку Киева и позицию относительно непризнания аннексии Крыма.
Новости партнеров
Новости