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В Турции с 1 января вводится налог с туристов

В Турции налог составит 2% от стоимости номера

сегодня, 19:44
Автор:

• Ольга Чародий

Турецкие власти с 1 января 2020 года вводят налог с туристов за проживание в отелях - в размере 2% от стоимости гостиничного номера. Об этом сообщает TourismGuncel.

"Просьбы отельеров отложить его и снизить ставку не нашли ответа", - говорится в сообщении.

В этом году ставка налога  составляла  1% с туристов, со следующего  года - 2%. В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов. Причем налог для гостей будет оформляться отдельным документом.

Также мы писали о том, что между Украиной и Турцией заключена договоренность об увеличении в два раза числа авиарейсов по направлению Стамбул-Одесса, также были определены новые направления. Кроме того, была достигнута договоренность по авиарейсам из Бодрума, Измира, Даламана и Бурсы в Украину.  Также Украина внесет изменения в Соглашение о международных автомобильных перевозках и со следующего года планирует либерализовать автомобильные перевозки с Турцией. Во время двухсторонней встречи, которая прошла в Лондоне с турецким представителем, Криклий поблагодарил Анкару за поддержку Киева и позицию относительно непризнания аннексии Крыма.  Министры обсудили сотрудничество в сфере морского поиска и спасения, а также перспективы развития комбинированных перевозок двумя странами и сотрудничество сторон в сфере авиационного сообщения.

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Источник: https://turizmguncel.com/
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