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ИГИЛ избрало нового лидера

Стало известно, кто будет занимать пост главы ИГИЛ вместо убитого Абу Бакра аль-Багдади

21 января 2020, 09:59
Автор:

• Наталья Шевченко

Новым лидером ИГИЛ стал Амир Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Об этом рассказал источник в разведке, пишет The Guardian.

Новый глава родился в Ираке, был одним из заместителей убитого аль-Багдади. Ранее боевики озвучивали имя Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши, однако это лишь военный псевдоним.

По словам источников, Амир Абдул Рахман намерен объединить руководство группировки.

Как сообщал сайт "Комментарии", 27 октября президент США Дональд Трамп подтвердил, что главарь "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции ВС США в сирийском Идлибе. Он отметил, что в ходе операции были уничтожены много сообщников аль-Багдади. Лидер ИГИЛ был похоронен в море, чтоб его могила не превратилась в место паломничества для последователей радикального ислама.

Информатор американских спецслужб, который помог найти и уничтожить аль-Багдади, может получить вознаграждение в 25 млн долл. Помощь в операции по ликвидации главаря террористов оказывали также отряды сирийских курдов.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2020/jan/20/isis-leader-confirmed-amir-mohammed-abdul-rahman-al-maw
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