Премьер-министр Израиля Нетаньяху пойдет под суд

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В Окружной суд Иерусалима передали обвинительные заключения по уголовным производствам, в которых фигурирует глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщили в канцелярии генерального прокурора.
Документы передали после того, как премьер-министр отозвал из кнессета просьбу об иммунитете. Отмечается, что Нетаньяху стал первым действующим премьером, против которого выдвинуты судебные обвинения.
Израильский чиновник фигурирует в трех делах, связанных с коррупцией — за получение дорогих подарков, за договор о позитивных публикациях в обмен на услуги по борьбе с конкурентами и за предоставление преференций телекомпании. Сам премьер неоднократно опровергал свою причастность к преступлениям. В случае, если суд определит вину Нетаньяху, премьер может получить до 10 лет тюремного заключения.
Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил о готовности вести переговоры о создании правительства единства.
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