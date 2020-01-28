Нетаньяху готов вести переговоры с Палестиной согласно мирному плану Трампа

Подготовленный США план палестино-израильского урегулирования предусматривает разоружение палестинской группировки ХАМАС и демилитаризации сектора Газы. Об этом сегодня во время брифинга в Белом Доме сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу, передает "Интерфакс-Украина".

По убеждению израильского премьера, именно ХАМАС сейчас удерживает контроль над сектором Газа. США и Израиль считают эту группировку террористической.

Нетаньяху также заявил, что согласен вести переговоры с палестинцами на основе плана президента США по ближневосточному урегулированию.



"Я согласился вести мирные переговоры с палестинцами на основе этого плана", - подчеркнул министр в Вашингтоне.



Израильский премьер указал, что это "замечательный план для Израиля и для мира" и назвал Трампа "лучшим другом, который когда-либо был у Израиля в Белом доме".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский лидер Дональд Трамп анонсировал мирный план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке накануне.

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