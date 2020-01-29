При ракетных ударах по базам в Ираке пострадали 50 военных США

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 971.53
ETH/USD
171.33
LTC/USD
58.18
USD/UAH
24.4
EUR/UAH
26.8
RUB/UAH
0.36
Пятьдесят американских военных пострадали при ракетном
обстреле военных баз Ираном. Об этом заявил официальный представитель Пентагона
генерал-полковника Томас Кэмпбелл.
По его словам, военные получили черепно-мозговые травмы. На данный момент число пострадавших от ракетных обстрелов может возрасти. Несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп заявлял, что поле атаки не было пострадавших сначала стало известно, что более тридцати военных получили травмы, сейчас эта цифра увеличилась до пятидесяти.
8 января несколько военных объектов США на территории Ирака
были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости