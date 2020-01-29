При ракетных ударах по базам в Ираке пострадали 50 военных США

Пятьдесят американских военных пострадали при ракетном обстреле военных баз Ираном. Об этом заявил официальный представитель Пентагона генерал-полковника Томас Кэмпбелл.

По его словам, военные получили черепно-мозговые травмы. На данный момент число пострадавших от ракетных обстрелов может возрасти. Несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп заявлял, что поле атаки не было пострадавших сначала стало известно, что более тридцати военных получили травмы, сейчас эта цифра увеличилась до пятидесяти.

8 января несколько военных объектов США на территории Ирака были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Издание "Комментарии" сообщало, что Иран перебрасывает тайно оружие в соседний Ирак, где проходят протесты. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники среди представителей разведки США. Издание также сообщало, что опираясь на документы, которыми распоряжается издание, Иран пытается установить ракеты малой дальности в Ираке, чтобы заявить о лидирующей позиции на Востоке. Ракеты могут не только быть угрозой для американских военных, но и для партнеров и союзников Америки. Издание пишет, что помогают перебрасывать ракеты в другую страну шиитские вооруженные формирования в Ираке.

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