Лидер Палестины примет участие в заседании Совбеза ООН

Президент Палестины Махмуд Аббас 11 февраля примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил постоянный наблюдатель страны при ООН Рияд Мансур.

Ранее сообщалось о намерениях Палестины внести в Совбез ООН резолюцию против "сделки века" по ближневосточному урегулированию, предложенной президентом США Дональдом Трампом.

28 января Трамп представил проект "сделки века". Проект поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, при этом Палестина считает, что американский план не учитывает палестинских интересов.

Как сообщали "Комментарии", организация освобождения Палестины (ООП) призвала правительство Палестины скорее разворвать отношения с Израилем. Встреча проходила в контролируемом палестинцами Рамаллахе. ООП требует от правительства разработать планы по достижению политической, экономической и административной независимости от Тель-Авива, а также прекратить сотрудничество с правительством Израиля в сфере безопасности.

Палестина прекращает выполнение всех мирных соглашений с Израилем. Об этом в четверг, 25 июля, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, пишет агентство WAFA. "Мы не подчинимся диктату и отвергаем попытки навязать нам силой свершившиеся факты, в частности в Восточном Иерусалиме. <...> Все решения, которые были приняты израильскими оккупационными властями, являются для нас незаконными", − подчеркнул Аббас.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!