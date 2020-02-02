В Сирию зашло 200 единиц военной техники из Турции

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Почти 200 единиц военной техники из Турции вошли на территорию Сирии сегодня с утра. Об этом передает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на сирийские СМИ.
По данным телеканала "Аот Арабия", колонны техники двигаются в сторону Идлиб и Алеппо.
На этой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что терпение Анкары исчерпывается через длительную военную операцию сирийских правительственных сил в Идлибе. В Турции неоднократно подчеркивали, что восстановлены военные действия в Сирии провоцируют приток новых беженцев на границу Сирии и Турции.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что завтра президент Реджеп Эрдоган прибудет в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским.
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