В Сирию зашло 200 единиц военной техники из Турции

Почти 200 единиц военной техники из Турции вошли на территорию Сирии сегодня с утра. Об этом передает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на сирийские СМИ.

По данным телеканала "Аот Арабия", колонны техники двигаются в сторону Идлиб и Алеппо.

На этой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что терпение Анкары исчерпывается через длительную военную операцию сирийских правительственных сил в Идлибе. В Турции неоднократно подчеркивали, что восстановлены военные действия в Сирии провоцируют приток новых беженцев на границу Сирии и Турции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что завтра президент Реджеп Эрдоган прибудет в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским.





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