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В Египте запретили залазить на пирамиды, обещают жестко наказывать

Власти Египта будут штрафовать за неприличное поведение в музеях и неуважительное отношение к пирамидам, планируется ввести крупные штрафы

сегодня, 07:58
Автор:

• Наталья Шевченко

В Египте запретили залазить на пирамиды, обещают жестко наказывать

Власти Египте ужесточили наказание за неприличное поведение в музеях и за пренебрежительное отношение к памятникам архитектуры. Парламент страны утвердил соответствующие поправки, сообщила пресс-службу египетского министерства культуры. 

Так, тем залезет на объекты культурного наследия (например, пирамиду) или совершит иные хулиганские действия в отношении них, грозит денежный штраф до 100 тысяч египетских фунтов (примерно 6,3 тысячи долларов). 

За продажу исторических экспонатов и предметов без предоставления официальных документов сумма штрафа увеличится до 10 миллионов фунтов (примерно 630 тысяч долларов). В отдельных случаях можно оказаться в тюрьме.

Как сообщало издание "Комментарии", египетские отели будут штрафовать за прикармливание украинцами акул. В частности, власти будут штрафовать гостиницы на 50 тыс. долларов, если будет обнаружен факт кормления туристами рыб вблизи пляжа.

Кроем того, в Египте назойливых торговцев сувенирами, которые пристают к туристам, будут штрафовать. По словам министра по делам памятников древности и культурного наследия страны Халеда аль-Анани, Наказание за незаконные археологические раскопки, кражу и торговлю памятниками древности будет ужесточено. Правонарушителям грозит тюремный срок вплоть до пожизненного.



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Источник: https://ria.ru/
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