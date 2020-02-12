США продолжат ограничивать ракетную программу Ирана, - Помпео

Американские власти продолжат ограничивать ракетную программу Тегерана. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА-Новости

Власти Ирана ранее сообщили о совершенном 9 февраля пуске ракеты-носителя "Симорг" со спутником ДЗЗ "Зафар". Они заявили, что аппарат вывести на необходимую орбиту не удалось, поскольку ракета не набрала на последнем этапе необходимую скорость.

"США продолжат выстраивать поддержку по всему миру, чтобы противостоять безрассудным действиям иранского режима по созданию баллистических ракет, и мы продолжим оказывать огромное давление на режим, чтобы изменить его поведение", - сказал Помпео.

Ранее "Комментарии" писали, что в ближайшее время Турция и Россия подпишут соглашение о совместном производстве ракет. Договор предусматривает передачу технологий, ноу-хау и документации для собственного производства оборонных систем. Об этом сообщает глава турецкого управления оборонпрома Исмаил Демир. "Мы подпишем соглашение после согласования окончательных деталей по совместному производству некоторых деталей в Турции и обмена технологиями", - сказал чиновник. Как пишет New York Times со ссылкой на источники среди представителей разведки США, Иран перебрасывает тайно оружие в соседний Ирак, где проходят протесты. Издание также сообщало, что опираясь на документы, которыми распоряжается издание, Иран пытается установить ракеты малой дальности в Ираке, чтобы заявить о лидирующей позиции на Востоке.

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