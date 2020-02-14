Авиация Израиля ударила по столице Сирии

Самолёты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по целям в районе столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Государственные СМИ Сирии сообщили, что силы ПВО страны были задействованы в отражении ракетной атаки. О целях израильских ударов на данный момент неизвестно.

Израильские военные периодически проводят подобные ракетные обстрелы территории Сирии. Как правило, целями становятся объекты, на которых находятся либо бойцы ливанской группировки "Хезболла", воюющие в Сирии на стороне Дамаска, либо иранские военные советники.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что турецкую провинцию Мардин обстреляли из минометного огня с территории Сирии. Так, в результате минометного удара по поселкам Таслики и Отлюк погибли двое гражданских, еще 12 получили ранения. Сейчас раненные получают медицинскую помощь в местных больницах.Ответственность за обстрел турецкие власти возложили на отряды сирийских курдов, против которых Анкара 9 октября начала военную операцию "Источник мира", назначив их "террористами". Неизвестные запустили шесть ракет с территории Сирии в сторону пограничного турецкого города. Ракеты упали в центре города Нусайбан, расположенного вблизи границы с Сирией. Отмечается, что все ракеты были запущены со стороны пограничного сирийского города Эль-Камышлы.

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