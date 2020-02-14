Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 14.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток Авиация Израиля ударила по столице Сирии
НОВОСТИ Все новости

Авиация Израиля ударила по столице Сирии

Сирийские СМИ сообщают, что силы ПВО Сирии были задействованы в отражении ракетной атаки

сегодня, 01:23
Автор:

• Ольга Чародий

Авиация Израиля ударила по столице Сирии

Самолёты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по целям в районе столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Государственные СМИ Сирии сообщили, что силы ПВО страны были задействованы в отражении ракетной атаки. О целях израильских ударов на данный момент неизвестно.

Израильские военные периодически проводят подобные ракетные обстрелы территории Сирии. Как правило, целями становятся объекты, на которых находятся либо бойцы ливанской группировки "Хезболла", воюющие в Сирии на стороне Дамаска, либо иранские военные советники.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что турецкую провинцию Мардин обстреляли из минометного огня с территории Сирии. Так, в результате минометного удара по поселкам Таслики и Отлюк погибли двое гражданских, еще 12 получили ранения. Сейчас раненные получают медицинскую помощь в местных больницах.Ответственность за обстрел турецкие власти возложили на отряды сирийских курдов, против которых Анкара 9 октября  начала военную операцию "Источник мира", назначив  их "террористами". Неизвестные запустили шесть ракет с территории Сирии в сторону пограничного турецкого города. Ракеты упали в центре города Нусайбан, расположенного вблизи границы с Сирией. Отмечается, что все ракеты были запущены со стороны пограничного сирийского города Эль-Камышлы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.jpost.com/Breaking-News/Israel-launches-airstrikes-in-Damascus-report-617566
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...