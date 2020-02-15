США и Талибан договорились о 7-дневном перемирии, - СМИ

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Вашингтон достиг соглашения о перемирии с афганским
радикальным движением Талибан, которое в скором времени вступит в силу. Об этом
сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники из числа
официальных лиц США.
Соглашение о "снижении уровня насилия" на семь дней касается всего Афганистана, в том числе − афганских правительственных сил, указал собеседник AP. За соблюдением условий договоренностей будут наблюдать США.
По словам источника,
талибы согласились прекратить подрывы смертников и ракетные атаки.
В случае выполнения ими обязательств в рамках соглашения
последуют межафганские мирные переговоры.
Напомним, в Пакистане во время теракта в мечети погиб брат лидера Талибана. Среди погибших в теракте в мечети в провинции Белуджистан в Пакистане оказался младший брат лидера афганских талибов Хайбатуллы Ахундзады. Взрыв прогремел в исламской семинарии во время вечерней пятничной молитвы. Жертвами теракта стали 4 человека и более 24 — пострадали. По словам высокопоставленного сотрудника пакистанской полиции, самодельное взрывное устройство с часовым механизмом было установлено под креслом имама.
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