США и Талибан договорились о 7-дневном перемирии, - СМИ

Вашингтон достиг соглашения о перемирии с афганским радикальным движением Талибан, которое в скором времени вступит в силу. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники из числа официальных лиц США.

Соглашение о "снижении уровня насилия" на семь дней касается всего Афганистана, в том числе − афганских правительственных сил, указал собеседник AP. За соблюдением условий договоренностей будут наблюдать США.

По словам источника, талибы согласились прекратить подрывы смертников и ракетные атаки.

В случае выполнения ими обязательств в рамках соглашения последуют межафганские мирные переговоры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, сотрудники спецназа Афганистана задержали главу разведки радикального движения "Талибан" по району Вагаз в провинции Газни Муллу Нуруддина, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора провинции Ариф Нури. "Вместе с ним за террористическую деятельность был задержан его брат", - заявил Нури. Подробности операции по задержанию не раскрываются. В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.

Напомним, в Пакистане во время теракта в мечети погиб брат лидера Талибана. Среди погибших в теракте в мечети в провинции Белуджистан в Пакистане оказался младший брат лидера афганских талибов Хайбатуллы Ахундзады. Взрыв прогремел в исламской семинарии во время вечерней пятничной молитвы. Жертвами теракта стали 4 человека и более 24 — пострадали. По словам высокопоставленного сотрудника пакистанской полиции, самодельное взрывное устройство с часовым механизмом было установлено под креслом имама.





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