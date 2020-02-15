Сирии грозит гуманитарная катастрофа, - Маас

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В Сирии может произойти гуманитарная катастрофа.
Соответствующее опасение высказал глава МИД Германии Хайко Маас на Мюнхенской
конференции по безопасности, передает DW.
"Мы очень боимся, что там произойдет гуманитарная
катастрофа и число беженцев из региона еще увеличится, что никому не
нужно", - заявил Маас.
Министр иностранных дел Германии в кулуарах конференции
провел встречи с министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и
Мевлютом Чавушоглу, на которых обсудил ситуацию в Сирии и Ливии.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте операции "Источник мира", цель которой - борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИД. По словам турецкого лидера, целью военной операции является разрушение зоны у южных границ Турции, которая подконтрольна террористам, для обеспечения мира в Сирии. Именно по этой причине сирийские курды, что называется, "вышли на тропу войны". Неизвестные запустили шесть ракет с территории Сирии в сторону пограничного турецкого города. Ракеты упали в центре города Нусайбан, расположенного вблизи границы с Сирией. Отмечается, что все ракеты были запущены со стороны пограничного сирийского города Эль-Камышлы.
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