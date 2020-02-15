Сирии грозит гуманитарная катастрофа, - Маас

В Сирии может произойти гуманитарная катастрофа. Соответствующее опасение высказал глава МИД Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности, передает DW.

"Мы очень боимся, что там произойдет гуманитарная катастрофа и число беженцев из региона еще увеличится, что никому не нужно", - заявил Маас.

Министр иностранных дел Германии в кулуарах конференции провел встречи с министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу, на которых обсудил ситуацию в Сирии и Ливии.

Р анее портал "Комментарии" сообщал, что турецкую провинцию Мардин обстреляли из минометного огня с территории Сирии. Так, в результате минометного удара по поселкам Таслики и Отлюк погибли двое гражданских, еще 12 получили ранения. Сейчас раненные получают медицинскую помощь в местных больницах. Ответственность за обстрел турецкие власти возложили на отряды сирийских курдов, против которых Анкара 9 октября начала военную операцию "Источник мира", назначив их "террористами".

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте операции "Источник мира", цель которой - борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИД. По словам турецкого лидера, целью военной операции является разрушение зоны у южных границ Турции, которая подконтрольна террористам, для обеспечения мира в Сирии. Именно по этой причине сирийские курды, что называется, "вышли на тропу войны". Неизвестные запустили шесть ракет с территории Сирии в сторону пограничного турецкого города. Ракеты упали в центре города Нусайбан, расположенного вблизи границы с Сирией. Отмечается, что все ракеты были запущены со стороны пограничного сирийского города Эль-Камышлы.









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