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Турция вводит безвиз для граждан 6 европейских стран

В Турцию шесть стран ЕС смогут ездить без виз и находиться 90 дней в течение 180-дневного период

сегодня, 10:59
Автор:

• Наталья Шевченко

Турция вводит безвиз для граждан 6 европейских стран

С 2 марта Турция вводит безвизовый режим для граждан ряда стран шенгенской зоны — Австрии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Польши, а также Великобритании. Об этом пишут "РИА Новости" ссылаясь на официального представителя МИД республики Хами Аксоя.

Отмечается, что разрешенный срок пребывания в Турции составит 90 дней в течение 180-дневного период.

Большинство граждан европейских стран уже имеют безвизовый режим с Турцией.

Как сообщало издание "Комментарии", Турция пригрозила отменить соглашение о реадмиссии мигрантов с Европейским Союзом до тех пор, пока блок не выполнит свое обещание о безвизовом режиме для турецких граждан.

 Отметим, что турецкие власти еще в 2013 году согласились принять обратно мигрантов, нелегально отправившихся в ЕС, в обмен на обещание безвизового режима.

Также мы писали о том, что Украина и Турция проводят очередной раунд переговоровпо заключению Соглашения о свободной торговле.  .

По информации ведомства, стороны намерены учесть обоюдные интересы с целью скорейшего завершения переговоров по данной теме. 

 

 


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Источник: https://ria.ru/
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