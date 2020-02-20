Турция вводит безвиз для граждан 6 европейских стран

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С 2 марта Турция вводит безвизовый режим для граждан ряда
стран шенгенской зоны — Австрии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Польши, а также
Великобритании. Об этом пишут "РИА Новости" ссылаясь на официального
представителя МИД республики Хами Аксоя.
Отмечается, что разрешенный срок пребывания в Турции
составит 90 дней в течение 180-дневного период.
Большинство граждан европейских стран уже имеют безвизовый
режим с Турцией.
Как сообщало издание "Комментарии", Турция пригрозила отменить соглашение о реадмиссии мигрантов с Европейским Союзом до тех пор, пока блок не выполнит
свое обещание о безвизовом режиме для турецких граждан.
Отметим, что турецкие власти еще в 2013 году согласились принять обратно мигрантов, нелегально отправившихся в ЕС, в обмен на обещание безвизового режима.
Также мы писали о том, что Украина и Турция проводят очередной раунд переговоровпо заключению Соглашения о свободной торговле. .
По информации ведомства, стороны намерены учесть обоюдные интересы с целью скорейшего завершения переговоров по данной теме.
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