Палестина и Израиль договорились о перемирии, – СМИ

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Израиль и группировки Палестины при посреднических усилиях Египта и
ООН 24 февраля договорились о прекращении огня. Об этом сообщил телеканал Sky
News Arabia.
Режим прекращения огня
между сторонами вступил в силу в полночь по местному времени (00.00 по
киевскому времени).
В ночь на понедельник ВВС Израиля нанесли ракетный удар по окрестностям Дамаска, где находится военная база палестинцев и где, по информации СМИ, разрабатываются образцы ракетного оружия.
Как сообщали "Комментарии", организация освобождения Палестины (ООП) призвала правительство Палестины скорее разворвать отношения с Израилем. Встреча проходила в контролируемом палестинцами Рамаллахе. ООП требует от правительства разработать планы по достижению политической, экономической и административной независимости от Тель-Авива, а также прекратить сотрудничество с правительством Израиля в сфере безопасности.
Палестина прекращает выполнение всех мирных соглашений с Израилем, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас. "Мы не подчинимся диктату и отвергаем попытки навязать нам силой свершившиеся факты, в частности в Восточном Иерусалиме. <...> Все решения, которые были приняты израильскими оккупационными властями, являются для нас незаконными", − подчеркнул Аббас.
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