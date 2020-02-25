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Палестина и Израиль договорились о перемирии, – СМИ

По данным армии Израиля, за последние сутки из Газы запустили более 40 ракет

сегодня, 02:30
Автор:

• Ольга Чародий

Палестина и Израиль договорились о перемирии, – СМИ

Израиль и группировки Палестины при посреднических усилиях Египта и ООН 24 февраля договорились о прекращении огня. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

 Режим прекращения огня между сторонами вступил в силу в полночь по местному времени (00.00 по киевскому времени).

В ночь на понедельник ВВС Израиля нанесли ракетный удар по окрестностям Дамаска, где находится военная база палестинцев и где, по информации СМИ, разрабатываются образцы ракетного оружия.

Как сообщали "Комментарии", организация освобождения Палестины (ООП) призвала правительство Палестины скорее разворвать отношения с Израилем. Встреча проходила в контролируемом палестинцами Рамаллахе. ООП требует от правительства разработать планы по достижению политической, экономической и административной независимости от Тель-Авива, а также прекратить сотрудничество с правительством Израиля в сфере безопасности.

Палестина прекращает выполнение всех мирных соглашений с Израилем, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас. "Мы не подчинимся диктату и отвергаем попытки навязать нам силой свершившиеся факты, в частности в Восточном Иерусалиме. <...> Все решения, которые были приняты израильскими оккупационными властями, являются для нас незаконными", − подчеркнул Аббас.



 

 


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Источник: Sky News Arabia
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