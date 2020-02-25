Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

В Египте в возрасте 91 года скончался бывший президент страны Хосни Мубарак. Об этом пишет SkyNews Arabia со ссылкой на источник.
Официальной информации на этот счет пока нет. Мубарак руководил страной в 1981—2011 годах. Он стал президентом после того, как его предшественник Анвар Садат был убит исламистами во время военного парада.
За годы своего президентства Мубарак стал одним из крупнейших государственных лидеров Ближнего Востока. Придя к власти в стране, находящейся в изоляции от арабского мира, Западной Европы и социалистического лагеря, имевшей конфликты со всеми соседними государствами, Мубарак сумел восстановить позиции Египта на международной арене. Дважды (в 1989 и 1993 годах) избирался председателем Организации африканского единства. Были восстановлены дипломатическое отношения со всеми арабскими странами.
Как сообщало издание "Комментарии", Мубарак после почти 30-летнего правления ушел с поста президента
11 февраля 2011 года в результате мощных народных выступлений. 3 августа в Каире над ним начался судебный процесс.
Экс-президенту, доставленному в зал суда на носилках, инкриминировали участие в преднамеренном убийстве протестующих и расправах над ними в дни народных волнений в конце января – начале февраля, а также в заказных убийствах в период с 2000 по 2010 год.