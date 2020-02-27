США отправили в Сирию сотни грузовиков

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За последние двое суток США направили сотни грузовых автомобилей с материалами и оборудованием для укрепления своих военных баз. Как передает агенство Fars, речь идет о не менее 300 машинах. Грузовики попали на территорию Сирии из Ирака через пограничный пункт Аль-Валид.
Прибывшие материалы распределили на три направления — часть будет использоваться для создания новой базы в северо-восточной провинции Хасеке и укрепления существующей, часть — в район нефтяного месторождения Аль-Омар, где американцы намереваются создать укрепленную зону.
Ливанский телеканал Al Mayadeen отмечает, что власти США усиливают свое военное присутствие в Сирии. По данным источников, еще два транспортных самолета доставили в северную провинцию страны американских военнослужащих.
Как сообщал портал "Комментарии", войска Турции и подразделения сирийской оппозиции провели наступление на юго-востоке сирийской провинции Идлиб против армии Сирии.
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