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Российская авиация атаковала турецких военных в Сирии

В результате российского авиаудара в Сирии погибли не меньше 9 турецких военных

27 февраля 2020, 23:49 1643
Автор:

• Татьяна Веремеева

Российская авиация атаковала турецких военных в Сирии

Россия нанесла авиаудар по турецкому конвою в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб. Об этом в своем Twitter сообщил независимый журналист Сотири Димпиноудис.

Турция подтвердила авиаудар по своим военным в сирийской провинции Идлиб. После этого турецкая сторона перебросила военных через границу для проведения чрезвычайных процедур, написал журналист.

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Сотири Димпиноудис также заявляет, что в результате авиаудара погибли  до 50-100 турецких военнослужащих. В то же время турецкая сторона официально сообщает о 9 погибших.

Кроме того, турецкие СМИ сообщают, что президент страны Реджеп Эрдоган созвал срочное заседание по безопасности.

Ранее "Комментарии" писали, что турецкую провинцию Мардин обстреляли из минометного огня с территории Сирии. В результате минометного удара по поселкам Таслики и Отлюк погибли двое гражданских, еще 12 получили ранения. Сейчас раненные получают медицинскую помощь в местных больницах. Ответственность за обстрел турецкие власти возложили на отряды сирийских курдов, против которых Анкара 9 октября  начала военную операцию "Источник мира", назначив  их "террористами".


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