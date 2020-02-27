Российская авиация атаковала турецких военных в Сирии

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Россия нанесла авиаудар по турецкому конвою в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб. Об этом в своем Twitter сообщил независимый журналист Сотири Димпиноудис.
Турция подтвердила авиаудар по своим военным в сирийской провинции Идлиб. После этого турецкая сторона перебросила военных через границу для проведения чрезвычайных процедур, написал журналист.
Сотири Димпиноудис также заявляет, что в результате авиаудара погибли до 50-100 турецких военнослужащих. В то же время турецкая сторона официально сообщает о 9 погибших.
Кроме того, турецкие СМИ сообщают, что президент страны Реджеп Эрдоган созвал срочное заседание по безопасности.
Ранее "Комментарии" писали, что турецкую провинцию Мардин обстреляли из минометного огня с территории Сирии. В результате минометного удара по поселкам Таслики и Отлюк погибли двое гражданских, еще 12 получили ранения. Сейчас раненные получают медицинскую помощь в местных больницах. Ответственность за обстрел турецкие власти возложили на отряды сирийских курдов, против которых Анкара 9 октября начала военную операцию "Источник мира", назначив их "террористами".
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