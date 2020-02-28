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Турция наносит ответный удар: поражены более 200 сирийских целей

Массированные атаки спровоцировала гибель турецких военных

сегодня, 11:55
Автор:

• Сергей Медведев

Турция наносит ответный удар: поражены более 200 сирийских целей

Турецкие власти отчитались о массированных атаках по целям в Сирии. С помощью авиации и артиллерии турецким военным удалось поразить более 200 целей армии Сирии. Такое заявление сделал министр обороны Турции Хулуси Акар.

"В результате работы боевых самолетов, беспилотников и артиллерии подверглись интенсивным ударам более 200 целей и объектов сирийского режима. Уничтожены пять вертолетов, 23 танка, 10 бронемашин", - заявил глава военного ведомства телеканалу  NTV.

Акар также отметил, что в ходе атак были "нейтрализованы" 309 сирийских военных.

Решение совершить массированные удары по сирийским позициям было принято после того, как в ходе сирийской атаки в Идлибе погибло более 30 турецких военнослужащих.

Как сообщал портал "Комментарии", войска Турции и подразделения сирийской оппозиции начали наступление на юго-востоке сирийской провинции Идлиб против армии Сирии.


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Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7859325
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