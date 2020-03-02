Эрдоган едет на переговоры к Путину

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Реджеп Таип Эрдоган и Владимир Путин проведут официальные переговоры по ситуации в Сирии. Турецкий президент прилетит в Москву в четверг 5 марта, сообщил прес-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков.
Впервые после обострения конфликта в Сирии российский и турецкий лидеры встретятся лично. Эрдоган надеется, что с российской столицы он вернется с миром.
"В четверг с президентом Путиным мы будем обсуждать события в Идлибе. Я надеюсь, что после нашей беседы нам удастся достичь перемирия", - сказал турецкий президент во время выступления о ходе операции "Весенний щит" на территории Сирии.
Ситуация в сирийской провинции Идлиб стала накаляться на прошлой неделе. 27 февраля авиация Башара Асада совместно с российскими самолетами атаковала колону турецких военных.
Тогда погибло 33 бойца. Анкара нанесла несколько ответных ударов. А затем развернула военную операцию "Весенний щит".
Дело в том, что турецкие войска поддерживают сирийских повстанцев, которые частично контролируют провинцию Идлиб и воюют с режимом Асада. А вот Россия, наоборот, стоит на стороне сирийского президента и помогает ему уничтожать позиции повстанцев.
Еще в сентябре 2018 года Россия и Турция подписали мирные соглашения в Сочи по Сирии. Согласно им, Анкара могла обустроить в Идлибе 12 наблюдательных постов. Однако, сирийские военные не раз подвергали их обстрелу.
Напомним, "Коментарии" рассказывали о том, как сирийские войска нанесли удар по Турции.
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