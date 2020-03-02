Язык

Українська

Русский

Coinspot 02.03.2020

BTC/USD

8831.85

ETH/USD

227.45

LTC/USD

60.45

НБУ 02.03.2020

USD/UAH

24.88

EUR/UAH

27.63

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток Эрдоган едет на переговоры к Путину
НОВОСТИ Все новости

Эрдоган едет на переговоры к Путину

Эрдоган и Путин встретятся уже на этой неделе. Говорить будут о конфликте в Сирии.

сегодня, 14:14 735
Автор:

• Виолетта Комаровская

Эрдоган едет на переговоры к Путину

Реджеп Таип Эрдоган и Владимир Путин проведут официальные переговоры по ситуации в Сирии. Турецкий президент прилетит в Москву в четверг 5 марта, сообщил прес-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков. 

Впервые после обострения конфликта в Сирии российский и турецкий лидеры встретятся лично. Эрдоган надеется, что с российской столицы он вернется с миром. 

"В четверг с президентом Путиным мы будем обсуждать события в Идлибе. Я надеюсь, что после нашей беседы нам удастся достичь перемирия", - сказал турецкий президент во время выступления о ходе операции "Весенний щит" на территории Сирии.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб стала накаляться на прошлой неделе. 27 февраля авиация Башара Асада совместно с российскими самолетами атаковала колону турецких военных.


Скачати відео

Тогда погибло 33 бойца. Анкара нанесла несколько ответных ударов. А затем развернула военную операцию "Весенний щит". 

Дело в том, что турецкие войска поддерживают сирийских повстанцев, которые частично контролируют провинцию Идлиб и воюют с режимом Асада. А вот Россия, наоборот, стоит на стороне сирийского президента и помогает ему уничтожать позиции повстанцев. 

Еще в сентябре 2018 года Россия и Турция подписали мирные соглашения в Сочи по Сирии. Согласно им, Анкара могла обустроить в Идлибе 12 наблюдательных постов. Однако, сирийские военные не раз подвергали их обстрелу. 

Напомним, "Коментарии" рассказывали о том, как сирийские войска нанесли удар по Турции. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4275118#id1866259
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...