Эрдоган едет на переговоры к Путину

Реджеп Таип Эрдоган и Владимир Путин проведут официальные переговоры по ситуации в Сирии. Турецкий президент прилетит в Москву в четверг 5 марта, сообщил прес-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков.

Впервые после обострения конфликта в Сирии российский и турецкий лидеры встретятся лично. Эрдоган надеется, что с российской столицы он вернется с миром.

"В четверг с президентом Путиным мы будем обсуждать события в Идлибе. Я надеюсь, что после нашей беседы нам удастся достичь перемирия", - сказал турецкий президент во время выступления о ходе операции "Весенний щит" на территории Сирии.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб стала накаляться на прошлой неделе. 27 февраля авиация Башара Асада совместно с российскими самолетами атаковала колону турецких военных.





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Тогда погибло 33 бойца. Анкара нанесла несколько ответных ударов. А затем развернула военную операцию "Весенний щит".

Дело в том, что турецкие войска поддерживают сирийских повстанцев, которые частично контролируют провинцию Идлиб и воюют с режимом Асада. А вот Россия, наоборот, стоит на стороне сирийского президента и помогает ему уничтожать позиции повстанцев.

Еще в сентябре 2018 года Россия и Турция подписали мирные соглашения в Сочи по Сирии. Согласно им, Анкара могла обустроить в Идлибе 12 наблюдательных постов. Однако, сирийские военные не раз подвергали их обстрелу.

Напомним, "Коментарии" рассказывали о том, как сирийские войска нанесли удар по Турции.

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